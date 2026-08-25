Qualificazioni US Open, Nardi si ritira: Cinà accede al secondo turno

Epilogo amaro nel derby azzurro a Flushing Meadows con il pesarese costretto a fermarsi per un problema al ginocchio destro

2 min

Pubblicato il 26.08.2026, 00:48

Luca Nardifederico cinàUs Open

Federico Cinà accede al secondo turno delle qualificazioni degli US Open. Il classe 2007 siciliano ha avuto la meglio nel derby con Luca Nardi, costretto al ritiro sul risultato di 6-4 3-0 dopo appena 65 minuti di gioco per un problema nella zona del ginocchio destro. Cinà cerca il suo primo tabellone principale sul cemento di Flushing Meadows dopo aver conquistato quest'anno la sua prima vittoria in carriera in un main draw Slam battendo Reilly Opelka al primo turno del Roland Garros

Nardi costretto al ritiro

Ancora tanta sfortuna per Nardi che rientrava da uno stop di qualche settimana e che ha ancora una volta dovuto subire una battuta d'arresto. Il pesarese ha chiesto nel terzo game della partita un medical timeout per un problema nella zona del ginocchio destro e ha poi provato a rimanere in campo riuscendo anche a procurarsi qualche occasione nel primo set, prima di essere costretto a gettare la spugna nel secondo parziale.

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