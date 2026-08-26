Federer dà spettacolo agli Us Open: in campo con McEnroe, Agassi e Roddick

Agli Us Open c'è anche Roger Federer . No, nessuna sorpresa e nessun ritorno sui campi. Semplicemente, però, il campione svizzero ha partecipato ad un'esibizione sul cemento dell'Arthur Ashe, lì dove per cinque anni di fila vinse il torneo, partito ufficialmente per l'edizione 2026 lo scorso 23 agosto e che non conta tra i tennisti in gara Jannik Sinner che, come sappiamo, ha dovuto dare forfait. La serata-evento che ha visto protagonista Federer - ma non solo - portava il suo nome: "Roger Federer: An Icon Returns to New York". E le aspettative sono state ampiamente rispettate.

Federer, serata con le stelle del tennis

Insieme a Roger c'erano anche Roddick, Agassi e McEnroe, tre stelle della storia del tennis mondiale. Federer ha battuto Roddick 6-3, prima di vincere insieme a John McEnroe contro Roddick e Andre Agassi per 7-5. "È fantastico essere tornato a New York. È incredibile. Ho ricordi straordinari di questo campo, dei tifosi, della città. Nel 2004 e nel 2005 è iniziato tutto qui, il mio amore per New York, con le vittorie ottenute qui", ha detto Federer.

Standing ovation e tanti vip per Federer

Quando il cinque volte campione degli US Open (2004-2008) è sceso in campo nel più grande stadio di tennis al mondo, è stato accolto con una standing ovation da star. Non c'era uno spazio vuoto sulle tribune, affollate di tifosi emozionati, di vip e di giocatori: tra loro Serena Williams, Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud e Alexandra Eala.