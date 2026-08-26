Winston-Salem, Darderi travolto agli ottavi di finale da Van de Zandschulp
Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Luciano Darderi a Winston-Salem, ultimo appuntamento per l'italoargentino prima degli Us Open di New York. Ed è un pessimo biglietto da visita quello con il quale l'azzurro si presenterà a Flashing Meadows: una rovinosa sconfitta contro l'olandese Van de Zandschulp, che si impone in due set in appena 68 minuti di gioco.
Darderi mai in partita, Van de Zandschulp dilaga
Darderi prende la classica bambola dall'olandese con una prestazione 'vuota', nella quale non funziona nulla, a partire dal servizio, ceduto al quarto game con un doppio fallo che lancia Van de Zandschulp. Sotto 4-1, Luciano molla il primo set, concedendo un altro break e chiudendo il parziale con un durissimo 1-6.
Ci si attende un reset ed un secondo set all'altezza. Invece, laddove non sembrava possibile, le cose vanno anche peggio. Perché Darderi perde il primo e il terzo turno di battuta, andando subito sotto 0-3 e avvitandosi in una spirale che lo porta ad incassare l'umiliante bagel da Van de Zandschulp, che chiude il match in poco più di un'ora per 6-1, 6-0. Non una bella figura.
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