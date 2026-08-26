Winston-Salem, Darderi travolto agli ottavi di finale da Van de Zandschulp

Mai in partita Luciano contro l'olandese, che impiega poco più di un'ora di gioco per imporsi facilmente in due set

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Pubblicato il 26.08.2026, 21:53

DarderiWinston-SalemVan de ZandschulpAtp

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Luciano Darderi a Winston-Salem, ultimo appuntamento per l'italoargentino prima degli Us Open di New York. Ed è un pessimo biglietto da visita quello con il quale l'azzurro si presenterà a Flashing Meadows: una rovinosa sconfitta contro l'olandese Van de Zandschulp, che si impone in due set in appena 68 minuti di gioco.

 

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Darderi mai in partita, Van de Zandschulp dilaga

Darderi prende la classica bambola dall'olandese con una prestazione 'vuota', nella quale non funziona nulla, a partire dal servizio, ceduto al quarto game con un doppio fallo che lancia Van de Zandschulp. Sotto 4-1, Luciano molla il primo set, concedendo un altro break e chiudendo il parziale con un durissimo 1-6.

Ci si attende un reset ed un secondo set all'altezza. Invece, laddove non sembrava possibile, le cose vanno anche peggio. Perché Darderi perde il primo e il terzo turno di battuta, andando subito sotto 0-3 e avvitandosi in una spirale che lo porta ad incassare l'umiliante bagel da Van de Zandschulp, che chiude il match in poco più di un'ora per 6-1, 6-0. Non una bella figura.

 

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