Atp Winston-Salem, Sonego eliminato agli ottavi di finale da Duckworth

Gli ottavi di finale dell' ATP 250 di Winston-Salem si sono rivelati fatali per i tennisti italiani. Dopo il ko di Luciano Darderi, battuto dall'olandese Botic van de Zandschulp con un severo 6-1 6-0 , è uscito di scena anche Lorenzo Sonego . Nella notte italiana, il giocatore torinese è stato sconfitto con il punteggio di 7-5 6-3 dall'australiano James Duckworth (numero 79 del mondo) in un'ora e 45 minuti di gioco. Non è riuscito a calare il tris Sonny, che dopo le belle vittorie ai danni dei francesi Pierre-Hugues Herbert e Adrian Mannarino ha visto il suo cammino nella Carolina del Nord volgere al termine. Per lui sono previsti ora un paio di giorni di riposo prima del prossimo torneo, gli US Open .

Il racconto del match

Il primo set è stato molto equilibrato, ma proprio a un passo dal tie-break il piemontese ha subito un break fatale. Stesso copione nella seconda frazione: Sonego ha avuto qualche chance in risposta, ma non è mai riuscito a strappare la battuta all'avversario e ha invece perso il servizio nell'ottavo gioco, capitolando poco dopo. Per Lorenzo non si tratta di una sconfitta particolarmente grave: aveva sì battuto Duckworth in entrambi i precedenti, ma su una superficie come l'erba. Inoltre i bookmakers prevedevano un match alla pari senza sbilanciarsi troppo sul favorito. L'amaro in bocca però rimane perché era una ghiotta occasione per tornare a fare strada in un torneo e ottenere vittorie, preziose per la fiducia e anche per il ranking. In caso di vittoria Sonego avrebbe affrontato l'ungherese Fabian Marozsan nei quarti. Invece deve accontentarsi di una manciata di posizioni guadagnate in classifica, dove continua a oscillare intorno alla 90^ piazza.