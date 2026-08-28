Sinner scalvalca Alcaraz per la prima volta: è il tennista più pagato al mondo. La classifica dei guadagni

Jannik Sinner è il tennista più pagato al mondo negli ultimi dodici mesi. È questo il verdetto della classifica stilata da Forbes, secondo cui il numero uno al mondo ha superato per guadagni anche Carlos Alcaraz. Sul fronte delle sponsorizzazioni e degli ingaggi extra-campo, il ventitreenne spagnolo continua a mantenere la testa, forte dei suoi 38 milioni di dollari incassati nell'ultimo anno. Se si guarda, però, alla resa sul terreno di gioco, a dominare è proprio il giocatore azzurro, che con 23 milioni di dollari accumulati nei soli premi di torneo negli ultimi 12 mesi ha stabilito la cifra più alta mai registrata nella storia delle rilevazioni di Forbes per quanto riguarda le entrate dal campo. Con un totale complessivo di 58 milioni di dollari lordi, Sinner conquista così la vetta assoluta della graduatoria dei tennisti più pagati al mondo interrompendo il biennio di Alcaraz al comando.