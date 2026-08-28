Spalletti esalta Sinner e rivela: “Si è allenato nella nostra palestra, ci ha detto cose importanti”

Dopo aver rinunciato anche agli US Open , Jannik Sinner continua il suo recupero dall'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo, nella giornata di giovedì, a margine dei controlli medici programmati presso il J Medical, si è concesso una tappa speciale alla Continassa, ospite d'eccezione del centro d'allenamento della Juventus . Pur essendo notoriamente di fede milanista, Sinner è stato accolto con grande entusiasmo dal gruppo bianconero. Durante la seduta sul campo, l'allenatore Luciano Spalletti ne ha approfittato per spronare i suoi prendendo ad esempio la tenacia del tennista azzurro: "Nessuno sa ribaltare le difficoltà di un match come te", gli ha confidato il tecnico bianconero. " C'è sempre pressione. Il risultato è proprio una conseguenza delle scelte che si fanno in campo ", la risposta dell'azzurro.

Spalletti sulla visita di Sinner

"È il Maradona del tennis, bisogna capire in profondità ciò che dice: ha detto delle cose importanti", ha rivelato Spalletti sulla visita del numero uno al mondo durante l'allenamento dei bianconeri. "È stato carino come sempre - ha aggiunto -, ha sottolineato che bisogna focalizzarsi sulla scelta da fare per togliere la pressione del momento e questo la dice lunga sul suo modo di ribaltare nella testa i momenti difficili della gara e ha utilizzato le nostre strutture: si è allenato nella nostra palestra, ha trovato un centro di livello".