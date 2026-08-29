AON Open Challenger - Memorial Giorgio Messina, Lorenzi: "Un torneo di altissimo livello, Sonego è un grande segnale"

A presentare il torneo è il direttore Paolo Lorenzi, ex numero 33 della classifica mondiale ATP e punto di riferimento del tennis italiano, che sottolinea l’elevato livello tecnico della manifestazione e il suo crescente prestigio nel panorama internazionale.

«Anche quest’anno l’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina presenta un livello altissimo – spiega Lorenzi –. Essere riusciti a portare a Genova Lorenzo Sonego, uno dei migliori giocatori italiani e protagonista da anni nel circuito mondiale, rappresenta un segnale molto importante. Dopo la presenza di Luciano Darderi nella scorsa stagione, il torneo conferma ancora una volta la propria capacità di attrarre atleti di assoluto valore».

Una capacità costruita nel tempo grazie alla qualità dell’organizzazione, all’accoglienza riservata agli atleti e alla grande tradizione del torneo genovese.

«I giocatori vengono sempre molto volentieri a Genova perché conoscono la manifestazione, apprezzano l’organizzazione e sanno di poter trovare condizioni ideali per esprimersi al meglio. L’AON Open Challenger ha ormai una storia importante e una grande tradizione. Anche l’ATP è molto soddisfatta del lavoro svolto e della continua crescita dell’evento».

Uno dei principali punti di forza della manifestazione resta il rapporto con il pubblico. Nell’ultima edizione Valletta Cambiaso ha registrato una partecipazione straordinaria, con il tutto esaurito in tutte le sessioni serali.

«Il pubblico genovese ha sempre risposto con grande entusiasmo. Lo scorso anno abbiamo stabilito numeri da record e tutte le serate hanno registrato il tutto esaurito. Questa vicinanza rende l’atmosfera davvero speciale e rappresenta un valore aggiunto anche per i giocatori, che amano scendere in campo davanti a tribune così partecipi».

L’entry list potrebbe inoltre essere ulteriormente impreziosita attraverso l’assegnazione delle wild card, che consentirà agli organizzatori di valutare fino all’ultimo momento l’arrivo di altri protagonisti del circuito internazionale.

«L’obiettivo è portare a Genova altri giocatori importanti, anche al fotofinish. Seguiremo con attenzione l’andamento degli US Open e utilizzeremo le wild card per cercare di rendere il tabellone ancora più prestigioso. Vogliamo offrire al pubblico il miglior spettacolo possibile».

Lorenzi sottolinea infine il ruolo centrale conquistato dal torneo genovese all’interno del calendario nazionale.

«Dopo gli Internazionali BNL d’Italia di Roma, le ATP Finals di Torino e il Challenger 175 di Cagliari, quello di Genova è uno degli appuntamenti più importanti del tennis italiano. Rappresenta una manifestazione fondamentale anche per la Federazione Italiana Tennis e Padel, oltre a essere un vero fiore all’occhiello e un grande motivo d’orgoglio per la città di Genova».