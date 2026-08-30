Federer nella Hall of Fame, gli aneddoti della moglie Mirka emozionano tutti: "Quando mi corteggiò..."

C'era grande curiosità per scoprire la persona scelta da Roger Federer per introdurlo nella International Tennis Hall of Fame . Alla fine la decisione è ricaduta sulla moglie Mirka , che lo ha preceduto sul palco a Newport e ha raccontato una serie di aneddoti che hanno emozionato tutti. " Ci siamo conosciuti alle Olimpiadi di Sydney del 2000 . Roger aveva 18 anni e io 21, ma lui aveva già deciso che l'età era soltanto un numero. Mi corteggiò comunque e, per fortuna, fu perseverante . Quando lo conobbi aveva 0 titoli ATP, perciò sono stata presente per tutti i 103 che ha conquistato. Essendo stata una tennista professionista, all'inizio addirittura lo scaldavo prima delle partite. Ricordo ancora Andy Roddick che, dopo la finale di Cincinnati, disse scherzando: «Non posso credere di aver perso contro uno che ha fatto il riscaldamento con la fidanzata»".

"Quando dissi a Roger che ero incinta, rispose..."

"Una delle prime cose che ho capito di Roger è che desiderava sempre avere vicino le persone che amava. Quello che mi ha colpito di più di lui non è il tennista ma l'uomo straordinario. È il padre più devoto che i nostri quattro figli potessero desiderare" ha proseguito Mirka. Per poi svelare un altro retroscena: "Quando scoprii che aspettavamo dei gemelli per la prima volta, gli dissi che probabilmente non avrei più viaggiato. Lui rispose senza esitazione che non avrebbe più giocato. E lo pensava davvero! Per Roger la famiglia viene prima di tutto. Ma fortunatamente abbiamo trovato un'altra soluzione e il circuito ha continuato a essere la nostra casa. Roger ha sempre trovato del tempo per i figli, a prescindere dal risultato in campo".

La commozione di Federer

Dopo Mirka è stato proprio Roger a prendere la parola, definendo l'ingresso nella Hall of Fame "uno dei più grandi onori della mia vita". Federer ha però precisato che la fama non è mai stata il suo obiettivo: "Quello che volevo davvero era trascorrere la vita facendo qualcosa che amo, circondato da persone che lo amavano quanto me". Poi ha snocciolato una serie di numeri: "Dall'esordio nel 1998 al ritiro ho indossato più di 5.000 fasce per capelli, più di quelle di Borg e McEnroe messi insieme. E probabilmente ho usato più di 7.000 paia di calzini perché ne indossavo due a partita". Infine, una dichiarazione d'amore nei confronti del tennis: "Per me è stato tutto. Dovunque giocassi mi sono sempre sentito a casa e ho sempre cercato di mostrare il mio amore per questo sport. Mi sono goduto ogni momento del viaggio".