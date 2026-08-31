Si è concluso con una sconfitta la 26ª apparizione della carriera di Venus Williams agli US Open . La 46enne statunitense, in main draw grazie ad una wild card, ha ceduto in due set con il punteggio di 6-2 7-6(6) alla connazionale Sofia Kenin sull' Arthur Ashe Stadium dopo aver mancato sette set point nel secondo parziale. Cominciata alle 00:13, orario di New York, la partita ha stabilito il record per l'inizio più tardivo nella storia del torneo di Flushing Meadows. Lo slittamento è stato causato dal lungo match di Novak Djokovic , eliminato al debutto da Mariano Navone dopo oltre quattro ore e mezza di battaglia.

Venus eliminata tra le polemiche

Nel post-partita, Venus ha storto il naso per la programmazione: "Non è stato l'ideale per nessuna di noi due. Non conosco altri sport in cui si inizi a giocare così tardi; c'è decisamente margine di miglioramento". Nonostante gli spalti semivuoti per l'ora tarda, i tifosi rimasti hanno garantito un grande calore alla campionessa, che ha salutato dopo una buona prestazione lo Slam di casa: "Non avevo mai giocato così tardi, ma è stato un onore esibirmi davanti a chi è rimasto fino alla fine".