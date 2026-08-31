US Open, Venus Williams eliminata tra le polemiche a 46 anni: Kenin vince il derby all'esordio
Si è concluso con una sconfitta la 26ª apparizione della carriera di Venus Williams agli US Open. La 46enne statunitense, in main draw grazie ad una wild card, ha ceduto in due set con il punteggio di 6-2 7-6(6) alla connazionale Sofia Kenin sull'Arthur Ashe Stadium dopo aver mancato sette set point nel secondo parziale. Cominciata alle 00:13, orario di New York, la partita ha stabilito il record per l'inizio più tardivo nella storia del torneo di Flushing Meadows. Lo slittamento è stato causato dal lungo match di Novak Djokovic, eliminato al debutto da Mariano Navone dopo oltre quattro ore e mezza di battaglia.
Venus eliminata tra le polemiche
Nel post-partita, Venus ha storto il naso per la programmazione: "Non è stato l'ideale per nessuna di noi due. Non conosco altri sport in cui si inizi a giocare così tardi; c'è decisamente margine di miglioramento". Nonostante gli spalti semivuoti per l'ora tarda, i tifosi rimasti hanno garantito un grande calore alla campionessa, che ha salutato dopo una buona prestazione lo Slam di casa: "Non avevo mai giocato così tardi, ma è stato un onore esibirmi davanti a chi è rimasto fino alla fine".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS