US Open, buona la prima per Berrettini: sconfitto Wawrinka all'esordio
Matteo Berrettini approda al secondo turno degli US Open. Come accaduto a Wimbledon, il tennista romano si è imposto all'esordio su Stan Wawrinka con il punteggio di 7-6(4) 7-6(3) 6-0 mettendo fine alla carriera Slam del giocatore svizzero che si ritirerà al termine della stagione. Il tre volte campione Major aveva ricevuto una wild card per disputare il suo ultimo torneo a Flushing Meadows. Dopo la mancata partecipazione nel 2025, Matteo ritrova dopo due anni il successo a New York e se la vedrà con Mariano Navone, che al debutto ha avuto la meglio su Novak Djokovic al quinto set.
Il riassunto del match
Inizia in discesa la partita di Berrettini, che trova il break nel quinto game per portarsi avanti 3-2. L'azzurro riesce a confermare il vantaggio fino al 5-4 in suo favore quando perde la battuta rimettendo il set in discussione. Mancando un set point in risposta, Wawrinka riesce ad approdare al tie-break, ma ad avere la meglio è il romano per 7 punti a 5. Stesso epilogo anche nella seconda frazione, dove Matteo si impone al tie-break, stavolta recuperando un break di svantaggio e annullando tre set point al servizio. Senza storia l'ultimo parziale, dove Berrettini dilaga e con un netto 6-0 sigilla il passaggio del turno.
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