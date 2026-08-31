US Open, buona la prima per Berrettini: sconfitto Wawrinka all'esordio

Matteo Berrettini approda al secondo turno degli US Open. Come accaduto a Wimbledon, il tennista romano si è imposto all'esordio su Stan Wawrinka con il punteggio di 7-6(4) 7-6(3) 6-0 mettendo fine alla carriera Slam del giocatore svizzero che si ritirerà al termine della stagione. Il tre volte campione Major aveva ricevuto una wild card per disputare il suo ultimo torneo a Flushing Meadows. Dopo la mancata partecipazione nel 2025, Matteo ritrova dopo due anni il successo a New York e se la vedrà con Mariano Navone, che al debutto ha avuto la meglio su Novak Djokovic al quinto set.