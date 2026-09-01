Sinner, c'è la data del rientro: è iscritto al torneo di Pechino

C'è la data del rientro in campo di Jannik Sinner . Il numero uno al mondo, alle prese con un problema al ginocchio destro, ha rinunciato agli US Open , ultimo Slam della stagione. Dopo il trionfo a Wimbledon , l'azzurro aveva deciso di dare forfait anche ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati . Jannik dovrebbe, però, tornare alle gare per la stagione sul cemento asiatico: è infatti iscritto all' Atp 500 di Pechino , in scena dal 30 settembre. Presenti nell'entry list anche Alexander Zverev , Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic oltre a Flavio Cobolli .

Sinner torna a Pechino

"Dall'Italia mi arrivano voci rassicuranti - le parole del direttore del torneo di Pechino Lars Graff -. Jannik sta lavorando bene e sta gestendo in maniera saggia il suo recupero. Il tennis purtroppo mette di fronte a questo tipo di imprevisti, ma fortunatamente non è nulla di grave e noi lo aspettiamo a braccia aperte. Il pubblico cinese ha una passione per lui, così tranquillo, gentile ed educato con tutti, e lui si è sempre trovato bene qui". Il numero uno al mondo difenderà, dunque, il titolo conquistato lo scorso anno.