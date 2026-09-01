Sinner, c'è la data del rientro: è iscritto al torneo di Pechino
C'è la data del rientro in campo di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, alle prese con un problema al ginocchio destro, ha rinunciato agli US Open, ultimo Slam della stagione. Dopo il trionfo a Wimbledon, l'azzurro aveva deciso di dare forfait anche ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati. Jannik dovrebbe, però, tornare alle gare per la stagione sul cemento asiatico: è infatti iscritto all'Atp 500 di Pechino, in scena dal 30 settembre. Presenti nell'entry list anche Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic oltre a Flavio Cobolli.
Sinner torna a Pechino
"Dall'Italia mi arrivano voci rassicuranti - le parole del direttore del torneo di Pechino Lars Graff -. Jannik sta lavorando bene e sta gestendo in maniera saggia il suo recupero. Il tennis purtroppo mette di fronte a questo tipo di imprevisti, ma fortunatamente non è nulla di grave e noi lo aspettiamo a braccia aperte. Il pubblico cinese ha una passione per lui, così tranquillo, gentile ed educato con tutti, e lui si è sempre trovato bene qui". Il numero uno al mondo difenderà, dunque, il titolo conquistato lo scorso anno.
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