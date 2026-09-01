Tsitsipas attacca Kyrgios dopo la positività alla cocaina: “Sapevo tutto”
Le vecchie ruggini tra Stefanos Tsitsipas e Nick Kyrgios tornano improvvisamente a vista sotto il cielo di New York. Dopo la vittoria in rimonta contro Arthur Fils al debutto agli Us Open, il greco ha infatti utilizzato la conferenza stampa per lanciare parole pesantissime nei confronti dell’australiano, commentando la sua positività alla cocaina. “A essere del tutto onesto, lo sapevo già prima dell’annuncio”, ha raccontato Tsitsipas. “Quando l’ho letto sui social ho pensato: ‘Eccoci, è il momento’. Me lo aspettavo. Anzi, sono rimasto sorpreso che la squalifica sia arrivata così tardi”.
Tsitsipas attacca Kyrgios: tutte le sue parole
Il greco è andato anche oltre, sostenendo di essere a conoscenza di quanto accadeva lontano dai campi: “Sapevo che queste cose succedevano fuori dal campo di tennis, ve lo posso assicurare. Non ho intenzione di insabbiare la verità se conosco i fatti di qualcuno”.Parole destinate a fare rumore anche per i trascorsi tra i due. Il rapporto tra Tsitsipas e Kyrgios è infatti segnato soprattutto dalla burrascosa sfida di Wimbledon 2022, quando il loro match si trasformò in una battaglia tra provocazioni, warning, palline scagliate verso l’avversario e accuse reciproche. Dopo quella partita Tsitsipas accusò Kyrgios di “bullizzare gli avversari”, mentre l’australiano replicò sostenendo che fosse proprio il greco ad avere problemi nei rapporti con gli altri giocatori.
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