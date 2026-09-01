Tsitsipas attacca Kyrgios dopo la positività alla cocaina: “Sapevo tutto”

Le vecchie ruggini tra Stefanos Tsitsipas e Nick Kyrgios tornano improvvisamente a vista sotto il cielo di New York. Dopo la vittoria in rimonta contro Arthur Fils al debutto agli Us Open, il greco ha infatti utilizzato la conferenza stampa per lanciare parole pesantissime nei confronti dell’australiano, commentando la sua positività alla cocaina. “A essere del tutto onesto, lo sapevo già prima dell’annuncio”, ha raccontato Tsitsipas. “Quando l’ho letto sui social ho pensato: ‘Eccoci, è il momento’. Me lo aspettavo. Anzi, sono rimasto sorpreso che la squalifica sia arrivata così tardi”.