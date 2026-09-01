Cobolli, secondo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Flavio Cobolli ha conquistato l'accesso al secondo turno dello US Open. Un successo lottato all'esordio per la testa di serie numero 5 del tabellone, che si era trovato in svantaggio di due set prima di riuscire finalmente a mettere in campo il suo tennis e infine ad imporsi dopo 4 ore e 14 minuti di gioco su Francisco Comesana con il punteggio di 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4. Ad attenderlo la sfida con il vincitore del match tra Basavareddy e Schoolkate.
Cobolli al secondo turno, quando si gioca il match
L'incontro tra Cobolli e il vincitore del match tra Basavareddy e Schoolkate, valido per il secondo turno degli US Open, è in programma giovedì 3 settembre con campo e orario ancora da definire.
Cobolli al secondo turno, dove vederlo in tv
Il match verrà trasmesso in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà l'incontro: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la partita sarà disponibile su SkyGo e NOW.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - 119.840 €
SECONDO TURNO - 162.640 €
TERZO TURNO - 248.240 €
OTTAVI DI FINALE - 410.880 €
QUARTI DI FINALE - 667.680 €
SEMIFINALI - 1.241.200 €
FINALISTA - 2.396.800 €
VINCITORE - 4.708.000 €
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