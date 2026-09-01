US Open, Musetti convince all'esordio: Fery sconfitto in tre set
Lorenzo Musetti scende in campo a New York con la fame di chi deve riprendersi qualcosa. Lo sguardo è quello dei giorni migliori e il campo lo conferma: il debutto allo US Open 2026 contro Arthur Fery si risolve in un solido 6-3, 6-3, 7-5 in due ore e dieci minuti. Condizione fisica permettendo, questo "Muso" in versione determinata e ritrovala promette di essere una delle mine vaganti del torneo. Il segnale più incoraggiante arriva dal suono del suo impatto con la palla: secco, profondo, pulito. La racchetta del carrarino ha ripreso a suonare con la precisione di uno strumento d'orchestra. Fery ha indiscutibilmente facilitato il compito con una prestazione altalenante — lontana dai picchi mostrati a Wimbledon —, ma nulla toglie al cinismo e all'equilibrio mostrati dall'azzurro. Prossimo ostacolo al secondo turno: l'australiano Dane Sweeny, passato grazie al ritiro di Corentin Moutet.
Il racconto del match
Partenza sul filo dell'equilibrio, con scambi rapidi e servizi incisivi. Musetti carbura alla distanza e piazza la stoccata decisiva al settimo game (4-3). Fery annulla un primo set point con una smorzata prima di cedere al cinismo dell'italiano, che chiude 6-3. Il britannico prova a restare agganciato al match pur commettendo diversi errori. Musetti attende il momento giusto, conquista la palla break al sesto game con un rovescio lungolinea da manuale e gestisce il vantaggio fino al secondo 6-3. Fery parte forte e scatta sul 2-0. Musetti non si scompone, incassa il colpo e infila due break consecutivi. Dopo aver sprecato un primo match point e concesso un finale di set più lottato del previsto, il carrarino ritrova la lucidità necessaria per piazzare il 7-5 definitivo.
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