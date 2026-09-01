US Open, Musetti convince all'esordio: Fery sconfitto in tre set

Lorenzo Musetti scende in campo a New York con la fame di chi deve riprendersi qualcosa. Lo sguardo è quello dei giorni migliori e il campo lo conferma: il debutto allo US Open 2026 contro Arthur Fery si risolve in un solido 6-3, 6-3, 7-5 in due ore e dieci minuti. Condizione fisica permettendo, questo "Muso" in versione determinata e ritrovala promette di essere una delle mine vaganti del torneo. Il segnale più incoraggiante arriva dal suono del suo impatto con la palla: secco, profondo, pulito. La racchetta del carrarino ha ripreso a suonare con la precisione di uno strumento d'orchestra. Fery ha indiscutibilmente facilitato il compito con una prestazione altalenante — lontana dai picchi mostrati a Wimbledon —, ma nulla toglie al cinismo e all'equilibrio mostrati dall'azzurro. Prossimo ostacolo al secondo turno: l'australiano Dane Sweeny, passato grazie al ritiro di Corentin Moutet.