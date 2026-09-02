Sonego sfiora l'impresa: Zverev rimonta e vince al quinto set
Lorenzo Sonego spaventa Aleksander Zverev. Il tennista torinese, avanti due set a uno e 5-4 nel quarto, sfiora l'impresa contil numero due al mondo (e testa di serie numero uno del torneo), prima di cedere al quinto set. Sonego gioca alla pari con il tedesco, mettendolo seriamente in difficoltà e sfiorando l'impresa.
Zverev rimonta e vince in cinque set
Zverev parte forte e porta a casa il primo set (6-4). Sonego risponde presente e ribalta il risultato, portando a casa il secondo set (6-3) e il tie break nel terzo parziale. Nel quarto set l'azzurro si porta avanti 5-4, prima di cedere a Zverev, che poi chiude nel quinto e decisivo set (6-4).
Sonego sfiora l'impresa
Sonego esce tra gli applausi e sfiora l'impresa: l'ultimo giocatore ad aver eliminato la testa di serie numero uno al primo turno degli Us Open, fu Volkov nel 1990, quando riuscì a sconfiggere Stefan Edberg. Il tennista torinese alza bandiera bianca dopo quattro ore e cinquantacinque minuti di battaglia.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS