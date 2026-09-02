Sonego sfiora l'impresa: Zverev rimonta e vince al quinto set

Lorenzo Sonego spaventa Aleksander Zverev . Il tennista torinese, avanti due set a uno e 5-4 nel quarto, sfiora l'impresa contil numero due al mondo (e testa di serie numero uno del torneo), prima di cedere al quinto set. Sonego gioca alla pari con il tedesco, mettendolo seriamente in difficoltà e sfiorando l'impresa.

Zverev rimonta e vince in cinque set

Zverev parte forte e porta a casa il primo set (6-4). Sonego risponde presente e ribalta il risultato, portando a casa il secondo set (6-3) e il tie break nel terzo parziale. Nel quarto set l'azzurro si porta avanti 5-4, prima di cedere a Zverev, che poi chiude nel quinto e decisivo set (6-4).

Sonego sfiora l'impresa

Sonego esce tra gli applausi e sfiora l'impresa: l'ultimo giocatore ad aver eliminato la testa di serie numero uno al primo turno degli Us Open, fu Volkov nel 1990, quando riuscì a sconfiggere Stefan Edberg. Il tennista torinese alza bandiera bianca dopo quattro ore e cinquantacinque minuti di battaglia.