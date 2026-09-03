Alcaraz è un martello, batte Faria e annuncia: "Mi prenderò lunghe pause". E la nuova esultanza è già virale

Date a Carlitos Alcaraz una racchetta da tennis e un polso utilizzabile e lui vi ripagherà a dovere. Il fuoriclasse spagnolo, a lungo ai box per la tenosinovite che lo ha penalizzato e non poco, è tornato e si vede. Dopo la vittoria all'esordio contro Safiullin in tre set, è arrivata anche quella contro il portoghese Faria, un pizzico più complessa. Dopo aver perso il primo set per 6-4 (sì, anche Carlos è umano), il numero 3 del mondo si è ripreso di slancio lasciando solo cinque game all'avversario e vincendo 6-0, 6-3, 6-2.