Alcaraz è un martello, batte Faria e annuncia: "Mi prenderò lunghe pause". E la nuova esultanza è già virale
Date a Carlitos Alcaraz una racchetta da tennis e un polso utilizzabile e lui vi ripagherà a dovere. Il fuoriclasse spagnolo, a lungo ai box per la tenosinovite che lo ha penalizzato e non poco, è tornato e si vede. Dopo la vittoria all'esordio contro Safiullin in tre set, è arrivata anche quella contro il portoghese Faria, un pizzico più complessa. Dopo aver perso il primo set per 6-4 (sì, anche Carlos è umano), il numero 3 del mondo si è ripreso di slancio lasciando solo cinque game all'avversario e vincendo 6-0, 6-3, 6-2.
La nuova esultanza di Alcaraz dopo la vittoria agli Us Open
E alla fine della partita, a far rumore, è stata un'esultanza nuova di zecca ad imitare un'arciere intento a scoccare la sua freccia. Una scena diventata subito virale sui social. Il sorriso di Carlos è ossigeno puro per tutto il tennis, in attesa di rivedere in campo anche Sinner, ancora alle prese con la gestione dell'infortunio al ginocchio. "Sono felice di questa vittoria, le differenze tra la sessione diurna e quella notturna sono evidenti ma alla fine sono felice di giocare bene e non sentire alcun dolore al polso". Infortunio risolto, quindi.
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