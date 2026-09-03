Una tifosa regala soldi a Paolini dopo la vittoria agli Us Open. Jasmine se la ride e poi..
Prosegue il cammino di Jasmine Paolini agli US Open 2026. Al rientro dopo i recenti problemi al piede, la toscana ha staccato il pass per il terzo turno superando la connazionale Lucrezia Stefanini in un derby a due facce, chiuso sul 6-4 6-1. Dopo un primo parziale caratterizzato da parecchi errori gratuiti da entrambe le parti, fino all'allungo decisivo sul 4-4, dove Paolini ha approfittato delle imprecisioni di dritto dell'avversaria, la numero uno azzurra ha sciolto la tensione nel secondo set e chiuso la pratica senza ulteriori scossoni. Ad attenderla al turno successivo ci sarà ora l'esperienza della rumena Sorana Cirstea.
Una tifosa regala soldi a Paolini
Contro la numero 16 del tabellone, Jasmine avrà bisogno anche un po' di fortuna. Ed è proprio per questo che una tifosa, al termine della partita vinta contro Stefanini, ha voluto regalare due dollari alla toscana con tanto di dedica in segno di buon auspicio. Dopo un po' di esitazione per il gesto della spettatrice, Paolini ha accettato la banconata mostrandola alla telecamera con un bel sorriso sulle labbra. E chissà che anche un po' di scaramanzia non aiuti Jasmine a proseguire la sua corsa a Flushing Meadows.
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