Una tifosa regala soldi a Paolini dopo la vittoria agli Us Open. Jasmine se la ride e poi..

Prosegue il cammino di Jasmine Paolini agli US Open 2026. Al rientro dopo i recenti problemi al piede, la toscana ha staccato il pass per il terzo turno superando la connazionale Lucrezia Stefanini in un derby a due facce, chiuso sul 6-4 6-1. Dopo un primo parziale caratterizzato da parecchi errori gratuiti da entrambe le parti, fino all'allungo decisivo sul 4-4, dove Paolini ha approfittato delle imprecisioni di dritto dell'avversaria, la numero uno azzurra ha sciolto la tensione nel secondo set e chiuso la pratica senza ulteriori scossoni. Ad attenderla al turno successivo ci sarà ora l'esperienza della rumena Sorana Cirstea.