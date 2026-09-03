US Open ATP
giovedì 3 settembre 2026 ore 17:00
0 - 0
Non iniziato
Musetti-Sweeny diretta, segui il match dell'azzurro agli Us Open LIVE
18:24
Musetti-Sweeny, i precedenti
Il match tra Lorenzo Musetti e Dane Sweeny sarà il primo precedente tra l'azzurro e l'australiano. I due tennisti non si sono mai affrontati fino ad oggi.
18:15
Musetti contro Sweeny, tutto sulla sfida
Tutte le info sul match tra Lorenzo Musetti e Sweeny e come vederlo in tv e streaming (LEGGI TUTTO...)
18:05
Musetti in campo, tra poco la sfida
Lorenzo Musetti è pronto a sfidare Sweeny sul cemento di New York non prima delle 18:30 italiane. I due tennisti non si sono mai affrontati, quello di oggi sarà il primo duello in carriera.
New York
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