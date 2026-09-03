US Open ATP

giovedì 3 settembre 2026 ore 17:00

Dane SweenyRanking: 123
Lorenzo MusettiRanking: 14

0 - 0

Non iniziato

Musetti-Sweeny diretta, segui il match dell'azzurro agli Us Open LIVE

Il tennista azzurro torna in campo e sfida l'australiano 123 al mondo: tutti gli aggiornamenti 

2 min

Pubblicato il 03.09.2026, 18:05 (Aggiornato il 03.09.2026, 18:24)

musettisweeneyUs OpenDiretta
Lorenzo Musetti torna protagonista agli US Open. Il tennista azzurro scende in campo nel secondo turno dello Slam americano, ultimo Major della stagione, per affrontare l’australiano Dane Sweeny. Musetti arriva all’appuntamento dopo il convincente esordio contro il britannico Fery, battuto in tre set, mentre Sweeny ha conquistato il pass per il secondo turno superando Moutet. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito del Corriere dello Sport Stadio

18:24

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