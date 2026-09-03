Musetti-Sweeny diretta, segui il match dell'azzurro agli Us Open LIVE

Il match tra Lorenzo Musetti e Dane Sweeny sarà il primo precedente tra l'azzurro e l'australiano. I due tennisti non si sono mai affrontati fino ad oggi.

torna protagonista agli. Il tennista azzurro scende in campo nel secondo turno dello Slam americano, ultimo Major della stagione, per affrontare l’australiano. Musetti arriva all’appuntamento dopo ilbattuto in tre set, mentre Sweeny ha conquistato il pass per il secondo turno superando Moutet.

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Musetti contro Sweeny, tutto sulla sfida

Tutte le info sul match tra Lorenzo Musetti e Sweeny e come vederlo in tv e streaming (LEGGI TUTTO...)

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Musetti in campo, tra poco la sfida

Lorenzo Musetti è pronto a sfidare Sweeny sul cemento di New York non prima delle 18:30 italiane. I due tennisti non si sono mai affrontati, quello di oggi sarà il primo duello in carriera.

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