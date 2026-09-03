US Open, la confessione di Popyrin: "Il tennis rischiava di rovinarmi il matrimonio"
Dopo aver superato Grigor Dimitrov all'esordio negli US Open, Alexei Popyrin ha staccato il pass per il secondo turno dell'ultimo Slam della stagione dove sarà impegnato nell'incrocio con il cileno Alejandro Tabilo. A margine del successo al debutto, l'australiano si è confidato sui difficili mesi che hanno preceduto il torneo di Flushing Meadows, segnati da un forte stato di depressione.
La confessione di Popyrin
Il tennista australiano ha spiegato come la delusione di Wimbledon avesse iniziato a compromettere anche la sua sfera privata: "Dopo Wimbledon ero a pezzi. Ho temuto che il tennis mi impedisse di vivermi serenamente il matrimonio. Quando me ne sono reso conto, ho capito che c'era qualcosa di sbagliato e che dovevo fermarmi per fare chiarezza". La sfida principale per Popyrin resta scindere l'atleta dall'uomo: "Sto imparando a considerare questo periodo come un semplice percorso, continuando ad aver fiducia nel processo ed evitando di far dipendere la mia identità dai risultati in campo".
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