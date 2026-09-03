US Open, la confessione di Popyrin: "Il tennis rischiava di rovinarmi il matrimonio"

Dopo aver superato Grigor Dimitrov all'esordio negli US Open , Alexei Popyrin ha staccato il pass per il secondo turno dell'ultimo Slam della stagione dove sarà impegnato nell'incrocio con il cileno Alejandro Tabilo . A margine del successo al debutto, l'australiano si è confidato sui difficili mesi che hanno preceduto il torneo di Flushing Meadows , segnati da un forte stato di depressione.

La confessione di Popyrin

Il tennista australiano ha spiegato come la delusione di Wimbledon avesse iniziato a compromettere anche la sua sfera privata: "Dopo Wimbledon ero a pezzi. Ho temuto che il tennis mi impedisse di vivermi serenamente il matrimonio. Quando me ne sono reso conto, ho capito che c'era qualcosa di sbagliato e che dovevo fermarmi per fare chiarezza". La sfida principale per Popyrin resta scindere l'atleta dall'uomo: "Sto imparando a considerare questo periodo come un semplice percorso, continuando ad aver fiducia nel processo ed evitando di far dipendere la mia identità dai risultati in campo".