Alcaraz-Wu diretta Us Open: segui il terzo turno da New York. Tennis oggi LIVE

Torna in campo Carlos Alcaraz, che dopo i successi al debutto con Safiullin e successivamente con Faria, affronterà per il terzo turno degli US Open il cinese Wu. Lo spagnolo, rientrato alla grande dopo il lungo stop, ha sin qui impressionato per fisicità e qualità di gioco, ma ora è chiamato a riconfermarsi contro un avversario più ostico di quanto dica il Ranking Atp, che lo vede attualmente al numero 113. Da testare, ormai non è una novità, la stabilità del polso che tanto lo ha fatto penare, mentre sembrano esserci meno dubbi su una condizione fisica apparsa sin qui più che discreta. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport Stadio.