US Open, Cobolli ko al terzo turno: Blockx vola agli ottavi

Si arresta al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli agli US Open . Il tennista romano, quinta testa di serie del torneo, è stato sconfitto dal belga Alexander Blockx in quattro set con il punteggio di 6-7(4) 6-3 6-0 6-3 , dopo 2 ore e 45 minuti di battaglia. Blockx trasforma così la delusione del Masters 1000 di Cincinnati , dove contro l'azzurro si era fermato a un passo dal successo, in una rivincita personale, conquistando per la prima volta in carriera gli ottavi di finale a Flushing Meadows. Sulla sua strada troverà ora Francisco Cerundolo , vittorioso sul numero 9 del seeding Taylor Fritz .

Il racconto del match

Partenza brillante per Cobolli, subito avanti di un break sul 2-1. Blockx reagisce, aggancia l'azzurro sul 4-4 e firma il sorpasso. Nel momento di massimo sforzo, sul 5-6, Flavio risale dallo 0-30 e forza la frazione al tie-break, conquistandola per 7 punti a 4. Sulla distanza emergono però la stanchezza e un evidente calo fisico per il romano, provato dai precedenti incontri maratona contro Comesana e Schoolkate. Sul 3-2 in suo favore nel secondo parziale si spegne la luce: Blockx infila una striscia devastante di 10 game consecutivi, pareggiando i conti (6-3) e dominando il terzo set con un perentorio 6-0 in appena 19 minuti. Dopo una pausa al termine del terzo parziale, l'azzurro torna a vincere un game ma finisce di nuovo sotto di un break sul 3-1. Abbozzando un'ultima reazione, Cobolli risale fino al 3-3 e si procura persino la palla del sorpasso. Blockx sventa però il pericolo, sale sul 4-3 e approfitta dei problemi al servizio dell'italiano, che cede il turno di battuta con un doppio fallo, per chiudere definitivamente i conti.