Cobolli e la battuta sulla vittoria della Roma: "Era l’85', agli altri tennisti negli spogliatoi ho detto..."

Parlare dopo una sconfitta non è mai facile, ma per fortuna ci ha pensato la Roma a tirare su di morale Flavio Cobolli . Vittima di un deludente ko nel terzo turno degli US Open contro Alexander Blockx , l'azzurro è intervenuto ai microfoni di SuperTennis. Prima di commentare il match, però, gli è stato chiesto del successo dei giallorossi, che hanno battuto in extremis l'Atalanta, rimontando da 0-1 a 2-1 proprio nei minuti finali. "Sono contento in parte. Fino all'85' stavo dicendo ai giocatori negli spogliatoi: "Bella giornata di m**** ". Però alla fine è andata, quindi bene" ha dichiarato Cobolli . Poi la chiosa finale accennando un mezzo sorriso: " Mi sono un po' ripreso anch'io ". In seguito Flavio ha analizzato anche il ko contro il belga, maturato con il punteggio di 6-7 6-3 6-0 6-3.

Cobolli: "Blockx futura stella, io devo riposare"

"Credo di aver iniziato bene fino al 3-2 del secondo set, poi la stanchezza si è fatta sentire - ha spiegato Cobolli, per poi precisare - Si è trattata di una stanchezza più mentale che fisica, anche se alla fine è stata anche fisica: ho spinto un po' meno con le gambe e lui mi ha sovrastato". L'azzurro non ha però voluto togliere meriti all'avversario, per il quale ha speso parole al miele: "Credo si stia parlando di un giocatore molto forte, quindi ci sta perdere, anche se magari non così. Ma stiamo parlando di una futura stella. Sono convinto che si toglierà grandi soddisfazioni. È un bravissimo ragazzo, lavora bene e ha meritato la vittoria". In merito ai propri piani per il futuro, infine: "Devo riposare un po' per ricaricare le pile: in questa stagione le ho belle che scaricate".