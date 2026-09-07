"Alcaraz inventa sempre qualcosa che Sinner non fa" : Del Potro lancia la provocazione
Lo US Open è stato tutto sommato un torneo complessivamente positivo per l'Argentina, che ha portato alla seconda settimana ben due giocatori: Francisco Cerundolo e Tomas Etcheverry. Il primo ha firmato un'incredibile vittoria in cinque set ai danni di Taylor Fritz, mentre il secondo ha approfittato di uno spicchio di tabellone orfano di Novak Djokovic. Quando si parla di tennis argentino agli US Open non si può non menzionare Juan Martin Del Potro, che proprio in questi giorni è presente a New York nelle vesti di commentatore per ESPN Latina e ha dichiarato: "Ci sono molti tennisti argentini che giocano bene. A volte vivono un po' troppi alti e bassi, ma quando sono in forma sono competitivi. Un tennista come Cerundolo ha il gioco per poter fare molta strada a Flushing Meadows". Tra gli altri temi affrontati dal campione degli US Open 2009, c'è anche la differenza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.
Del Potro: "Il miglior tennista in circolazione? Alcaraz"
Il ranking ATP vede in prima posizione Sinner, eppure Del Potro preferisce Alcaraz. "Secondo me, allo stato attuale, è Carlos il miglior tennista in circolazione" ha dichiarato. Per poi aggiungere: "Ha una freschezza che gli consente di giocare e inventare qualcosa che Jannik non fa. È un tennista di grandissimo talento, in grado di cambiare ritmo da un momento all'altro e di giocare qualsiasi tipo di colpo. Sono un suo grande fan e lo ritengo il giocatore più completo al mondo". L'argentino non ha comunque voluto mancare di rispetto a Jannik e ha scomodato un paragone importante: "Lo stile di Sinner è simile a quello di Djokovic: è molto rapido e forte fisicamente. Lui e Alcaraz si contendono i titoli dello Slam e la vetta della classifica mondiale".
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