"Alcaraz inventa sempre qualcosa che Sinner non fa" : Del Potro lancia la provocazione

Lo US Open è stato tutto sommato un torneo complessivamente positivo per l'Argentina, che ha portato alla seconda settimana ben due giocatori: Francisco Cerundolo e Tomas Etcheverry. Il primo ha firmato un'incredibile vittoria in cinque set ai danni di Taylor Fritz, mentre il secondo ha approfittato di uno spicchio di tabellone orfano di Novak Djokovic . Quando si parla di tennis argentino agli US Open non si può non menzionare Juan Martin Del Potro , che proprio in questi giorni è presente a New York nelle vesti di commentatore per ESPN Latina e ha dichiarato: "Ci sono molti tennisti argentini che giocano bene. A volte vivono un po' troppi alti e bassi, ma quando sono in forma sono competitivi. Un tennista come Cerundolo ha il gioco per poter fare molta strada a Flushing Meadows ". Tra gli altri temi affrontati dal campione degli US Open 2009, c'è anche la differenza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Del Potro: "Il miglior tennista in circolazione? Alcaraz"

Il ranking ATP vede in prima posizione Sinner, eppure Del Potro preferisce Alcaraz. "Secondo me, allo stato attuale, è Carlos il miglior tennista in circolazione" ha dichiarato. Per poi aggiungere: "Ha una freschezza che gli consente di giocare e inventare qualcosa che Jannik non fa. È un tennista di grandissimo talento, in grado di cambiare ritmo da un momento all'altro e di giocare qualsiasi tipo di colpo. Sono un suo grande fan e lo ritengo il giocatore più completo al mondo". L'argentino non ha comunque voluto mancare di rispetto a Jannik e ha scomodato un paragone importante: "Lo stile di Sinner è simile a quello di Djokovic: è molto rapido e forte fisicamente. Lui e Alcaraz si contendono i titoli dello Slam e la vetta della classifica mondiale".