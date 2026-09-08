Sinner torna in campo: test a Torino, Pechino nel mirino

Jannik Sinner torna a impugnare la racchetta e a testare le proprie condizioni in campo. Un altro passo nel percorso di recupero dell’azzurro, fermato nelle ultime settimane da una tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro, problema fisico che lo ha costretto a rimanere fuori dal circuito e a saltare anche gli Us Open. In questi giorni Sinner si trova a Torino, dove sta portando avanti il programma di riabilitazione al J Medical. Accanto al lavoro specifico per il ginocchio sono arrivati anche i primi test sul campo: il campione azzurro ha svolto una sessione allo Stampa Sporting di Torino, provando alcuni movimenti con la racchetta per verificare le risposte del fisico. Il conto alla rovescia è appena iniziato.