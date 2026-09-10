Le Next Gen Atp Finals tornano in Italia: si giocheranno a Reggio Calabria

L'Italia del tennis continua a vivere il suo momento magico. Anche le Next Gen Finals si terranno a Reggio Calabria . Lo hanno annunciato a New York Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Andre Silva, Chief Tour Officer dell'Atp, e Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabri a. Il torneo si svolgerà dal 9 al 13 dicembre. Le Finals giovanili, che hanno visto protagonisti in passato anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, tornano nel Paese dove sono nate: il torneo tra gli otto migliori giocatori della prossima generazione era stato ospitato dal 2017 a Milano prima di passare nel 2023 in Arabia Saudita, che però negli ultimi mesi è stata messa fuori gioco dai problemi derivati dalla guerra tra Iran e Usa.

Abodi: "Il tennis garantisce visibilità in tutto il mondo"

"I grandi avvenimenti sportivi sono una leva formidabile di promozione internazionale. Il tennis garantisce visibilità in tutto il mondo, nei cinque continenti, e questo per noi è motivo di grande soddisfazione. In poche settimane, in pochi mesi, abbiamo organizzato i Giochi del Mediterraneo a Taranto, i preliminari della America's Cup a Napoli e le Next Gen ATP Finals, a dimostrazione proprio della volontà di prendere tutta l'energia, di estrarre tutte le potenzialità di cui il Sud è pieno, per esprimere al meglio quello che lo sport riesce a determinare, non soltanto per i grandi avvenimenti ma nella vita quotidiana". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, nella conferenza stampa in cui è stata annunciata l'assegnazione delle Next Gen Atp Finals a Reggio Calabria. "Il tennis, soprattutto quello giovanile, vive di una straordinaria energia, e passione. Abbiamo dato seguito a una serie di confronti anche con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni - ha aggiunto - Il ringraziamento va naturalmente all'Atp, al suo presidente Andrea Gaudenzi ed al Chief Tour Officer Andre Silva, perché c'è stata fiducia, che è figlia di una collaborazione che si è consolidata nel tempo. Questo evento è nato anche perché la collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel è strutturata. Oggi il nostro grande rapporto guarda al futuro, che è già iniziato e rappresenta lo spirito con il quale abbiamo scelto Reggio Calabria, avendo trovato nel Presidente Occhiuto e nel sindaco Cannizzaro delle figure pienamente sensibili".

Binaghi: "Segnale di fiducia verso l'Italia"

“Se oggi l’Italia è il Paese del tennis è perché ha avuto il coraggio di investire sul futuro prima degli altri. Le Next Gen ATP Finals rappresentano il torneo del domani: qui nascono i campioni che negli anni successivi conquistano i più grandi palcoscenici del mondo". Lo ha detto Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, da New York a proposito dell'assegnazione delle Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria. "Riportare questa manifestazione nel nostro Paese, dopo l’esperienza pionieristica di Milano, e scegliere Reggio Calabria come nuova sede significa confermare una visione precisa - ha aggiunto - fare del tennis un motore di sviluppo per tutto il territorio nazionale, valorizzando anche aree che meritano grandi eventi internazionali". "È un segnale di fiducia verso il Sud, verso i giovani e verso un’Italia che continua a dimostrare di essere il punto di riferimento mondiale nell’organizzazione dei più importanti appuntamenti tennistici. Siamo convinti che anche da Reggio Calabria passerà un altro pezzo della storia del tennis mondiale”, ha concluso.

Sport e Salute: "Il futuro e la valorizzazione dei giovani talenti"

"Le Next Gen ATP Finals tornano in Italia e, per la prima volta, arrivano a Reggio Calabria. Dopo i Giochi del Mediterraneo e l'America's Cup, lo sport punta ancora sul Mezzogiorno d'Italia, in sintonia con la visione e con le politiche del Governo che vedono nello sport uno strumento concreto di crescita, inclusione e valorizzazione dei territori, dimostrandosi sempre più un vettore di promozione, sviluppo e nuove opportunità". Sport e Salute con il presidente Marco Mezzaroma e l'amministratore delegato Diego Nepi Molineris guarda con entusiasmo allo sbarco in Calabria del torneo di tennis riservato ai migliori U20. Regione "chiamata ad ospitare un ulteriore grande evento sportivo che porta talento, energia, visibilità e nuove occasioni di crescita, rafforzando il ruolo del territorio nel panorama sportivo nazionale e internazionale", sottolineano i vetici di Sport e Salute. "In questo percorso si inserisce anche la collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel, che parte dagli Internazionali di Roma e arriva alle Next Gen ATP Finals - prosegue Sport e Salute -. Un percorso che mette insieme i grandi eventi, la promozione dello sport e, soprattutto, la valorizzazione dei giovani talenti. Per Sport e Salute significa mettere i giovani al centro e moltiplicare le possibilità di fare sport e costruire il proprio futuro. Dal progetto Sport Illumina alla scuola, dalla rigenerazione degli spazi alla nuova impiantistica, vogliamo contribuire a trasformare lo sport in opportunità, innovazione e lavoro. I grandi eventi sportivi hanno valore quando non si esauriscono con l'ultima gara, ma quando riescono a creare una rete da Nord a Sud e, soprattutto, a lasciare valore nei territori anche oltre la durata della manifestazione". "Il futuro dello sport passa dai giovani e da investimenti mirati. Un percorso che vogliamo rafforzare anche insieme alla Regione Calabria e alla FITP, costruendo nuove opportunità per chi oggi si avvicina allo sport e domani potrà farne una professione. Perché ogni grande campione nasce da un'occasione. E quando l'occasione arriva, il futuro comincia", conclude Sport e Salute.