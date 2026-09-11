Panatta dà ragione a Bertolucci: "Il tennis deve riflettere. Giocare a certi orari..."

L'ex campione azzurro è intervenuto in occasione della presentazione dei Campionati Italiani Under 14 femminili a Treviso

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Pubblicato il 11.09.2026, 17:00

Adriano Panattapaolo bertolucciUs Open 

In occasione della presentazione dei Campionati Italiani Under 14 femminili a squadre, in programma dal 18 al 20 settembre, presso l'Adriano Panatta Racquet Club di Treviso, Adriano Panatta è intervenuto sulle polemiche relative ai match degli US Open conclusi a notte fonda. "Giocare a tennis a certi orari, soprattutto dopo partite molte lunghe, non è una situazione ideale per gli atleti. La salute dei giocatori deve venire prima di tutto e credo che il tennis debba riflettere su questo aspetto".

Panatta d'accordo con Bertolucci

"Devo dare ragione al mio amico Paolo", ha aggiunto Panatta, commentando la dura presa di posizione sui social dell'ex tennista e attuale opionionista di Sky Sport. Bertolucci aveva infatti accusato gli organizzatori dello Slam di Flushing Meadows di aver "deciso di uccidere il tennis", in seguito alla sfida tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton terminata oltre le tre di notte a New York.

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