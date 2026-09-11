Sinner, lo smash pro Unicef per 100 mila bambini vale più di uno Slam

Post colto al volo sui social, emblematica di una reazione collettiva: "Jannik, questo intervento per l'Unicef vale più di uno Slam. Sei proprio un grande". E, davvero, è profondamente significativo e ricco di valori umani l'accordo biennale della Jannik Sinner Foundation con l'Unicef
, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Infanzia. Obiettivo: sostenere il diritto all’istruzione di quasi 100.000 bambine e bambini
che vivono in contesti di crisi umanitarie e conflitti, perché, ha affermato Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia, "l'istruzione può cambiare la vita di bambini e bambine: dando loro strumenti adeguati e garantendo le giuste opportunità, ogni bambino e bambina ovunque nel mondo può sviluppare le competenze necessarie per costruirsi un futuro e sviluppare le proprie potenzialità. Quando un’emergenza sconvolge la vita di un bambino, tutto cambia all’improvviso: la casa, le abitudini, i punti di riferimento. In quei momenti, tornare a imparare e ricevere un’istruzione significa ritrovare un senso di normalità, un luogo sicuro, protezione e sostegno. Ringrazio la Fondazione Jannik Sinner per aver scelto di essere al nostro fianco, sostenendo i programmi dell’UNICEF per l’istruzione nelle emergenze. Insieme potremo aiutare tanti bambini vulnerabili a ritrovare ciò che una crisi ha interrotto"
. Con questa iniziativa, l'organizzazione senza scopo di lucro, nata per volere del Numero Uno del tennis
mondiale, traduce in una pratica concreta le ragioni della sua stessa esistenza
: 1) offrire opportunità di crescita ai bambini e ai giovani per mezzo dello sport e dell'istruzione; 2) aiutare i giovani, sostenere i bambini e le promesse dello sport in difficoltà economica; 3) diffondere l'istruzione e garantire l'accesso alla scuola e a programmi educativi; 4) favorire uno stile di vita sano e attivo tramite il gioco e lo sport strutturato. Ha osservato Christina Tauber, direttrice della Fondazione Jannik Sinner: “Siamo molto felici della collaborazione con l'Unicef. Crediamo profondamente nell’importanza di offrire ai bambini, anche nelle situazioni più difficili, opportunità per continuare a apprendere, crescere e sviluppare le proprie potenzialità. Con i kit dell' Unicef vogliamo contribuire a creare spazi in cui i bambini possano imparare, giocare e muoversi. Soprattutto nei momenti di crisi, accanto all’istruzione, anche il gioco e l’attività fisica sono fondamentali: regalano ai bambini momenti di serenità, favoriscono il loro benessere psico-fisico e possono aiutarli ad affrontare esperienze particolarmente complesse/traumatiche"
. Quaderni, matite, righelli e tutto il necessario per le attività scolastiche; giochi e materiali che favoriscono l'apprendimento e lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo per l'infanzia; attività ludiche, motorie e di gruppo. Moltiplicate tutto questo per centomila e capite quanto ingente sia lo sforzo che la Fondazione di Jannik profonde con l'Unicef. Fa onore a Sinner e a tutti coloro che giocano una partita più preziosa di uno Slam.