Sinner, lo smash pro Unicef per 100 mila bambini vale più di uno Slam

Jannik traduce in pratica gli obiettivi della sua fondazione e sostiene il diritto all'istruzione di quasi 100 mila bambini: "Anche nelle situazioni più difficili, crediamo nell'importanza di offrire ai bambini opportunità per continuare ad apprendere, crescere e sviluppare le proprie potenzialità"

Xavier Jacobelli
Xavier Jacobelli

3 min

Pubblicato il 11.09.2026, 18:07

sinnerTennis
Post colto al volo sui social, emblematica di una reazione collettiva: "Jannik, questo intervento per l'Unicef vale più di uno Slam. Sei proprio un grande". E, davvero, è profondamente significativo e ricco di valori umani l'accordo biennale della Jannik Sinner Foundation con l'Unicef, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Infanzia. Obiettivo: sostenere il diritto all’istruzione di quasi 100.000 bambine e bambini che vivono in contesti di crisi umanitarie e conflitti, perché, ha affermato Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia, "l'istruzione può cambiare la vita di bambini e bambine: dando loro strumenti adeguati e garantendo le giuste opportunità, ogni bambino e bambina ovunque nel mondo può sviluppare le competenze necessarie per costruirsi un futuro e sviluppare le proprie potenzialità. Quando un’emergenza sconvolge la vita di un bambino, tutto cambia all’improvviso: la casa, le abitudini, i punti di riferimento. In quei momenti, tornare a imparare e ricevere un’istruzione significa ritrovare un senso di normalità, un luogo sicuro, protezione e sostegno. Ringrazio la Fondazione Jannik Sinner per aver scelto di essere al nostro fianco, sostenendo i programmi dell’UNICEF per l’istruzione nelle emergenze. Insieme potremo aiutare tanti bambini vulnerabili a ritrovare ciò che una crisi ha interrotto". Con questa iniziativa, l'organizzazione senza scopo di lucro, nata per volere del Numero Uno del tennis mondiale, traduce in una pratica concreta le ragioni della sua stessa esistenza: 1) offrire opportunità di crescita ai bambini e ai giovani per mezzo dello sport e dell'istruzione; 2) aiutare i giovani, sostenere i bambini e le promesse dello sport in difficoltà economica; 3) diffondere l'istruzione e garantire l'accesso alla scuola e a programmi educativi; 4) favorire uno stile di vita sano e attivo tramite il gioco e lo sport strutturato. Ha osservato Christina Tauber, direttrice della Fondazione Jannik Sinner: “Siamo molto felici della collaborazione con l'Unicef. Crediamo profondamente nell’importanza di offrire ai bambini, anche nelle situazioni più difficili, opportunità per continuare a apprendere, crescere e sviluppare le proprie potenzialità. Con i kit dell' Unicef vogliamo contribuire a creare spazi in cui i bambini possano imparare, giocare e muoversi. Soprattutto nei momenti di crisi, accanto all’istruzione, anche il gioco e l’attività fisica sono fondamentali: regalano ai bambini momenti di serenità, favoriscono il loro benessere psico-fisico e possono aiutarli ad affrontare esperienze particolarmente complesse/traumatiche". Quaderni, matite, righelli e tutto il necessario per le attività scolastiche; giochi e materiali che favoriscono l'apprendimento e lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo per l'infanzia; attività ludiche, motorie e di gruppo. Moltiplicate tutto questo per centomila e capite quanto ingente sia lo sforzo che la Fondazione di Jannik profonde con l'Unicef. Fa onore a Sinner e a tutti coloro che giocano una partita più preziosa di uno Slam.

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