Sinner, ecco quando ritroverà Alcaraz: è iscritto al Masters 1000 di Shanghai

Con gli US Open ormai arrivati agli atti conclusivi, si avvicina il rientro in campo di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo, che dopo aver trionfato a Wimbledon ha deciso di rinunciare a tutta la trasferta sul cemento americano tra cui l'ultimo Slam della stagione a causa di un problema al ginocchio destro, tornerà alle gare nell'Atp 500 di Pechino, in scena dal 30 settembre. Un appuntamento importante dove l'azzurro potrà testare le sue condizioni prima del Masters 1000 di Shanghai, dove è regolarmente iscritto. Il Rolex Shanghai Masters è in programma dal 7 al 18 ottobre sul cemento del Qi Zhong Tennis Center.