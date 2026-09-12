“Un campione in famiglia”: Panatta in campo con un centenario
Tutto pronto per la quarta edizione di “Un Campione in Famiglia”, il tour dedicato allo sport come strumento di benessere, socialità e condivisione tra generazioni che partirà oggi, 12 settembre a Verona, in Piazza Bra. Saranno quattro i protagonisti della giornata: Adriano Panatta, Francesco “Ciccio” Graziani, Andrea Lucchetta e Alessandro Zanni, che hanno giocato a tennis, calcio, pallavolo e rugby con persone di tutte le età.
Panatta e la sfida con un centenario
Nel corso della manifestazione, promossa da Generali Italia con le sue Agenzie Cattolica e Generali, Panatta è sceso in campo per una partita speciale con Pietro Pasqualini, appassionato di tennis che ha compiuto 100 anni lo scorso agosto. “Il mio segreto? No stress e tanto movimento”, ha raccontato Pasqualini.
Panatta e il fuori programma
Al termine della sfida, sotto gli occhi del sindaco di Verona Damiano Tommasi, Panatta ha commentato: “È stato un bel momento e poi gioca bene. Possiamo dire che il tennis mantiene giovani”. Un fuori programma significativo nell’ambito di un appuntamento che intende promuovere lo sport come scuola di vita e di responsabilità, dentro e fuori dal campo.
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