Zverev vince gli US Open: come cambia la classifica con Sinner

Alexander Zverev ha sconfitto Ben Shelton e si è laureato campione degli US Open . 6-3 7-6 5-7 6-2 il punteggio in favore del tedesco, capace di concedere il bis dopo il trionfo al Roland Garros in quella che si conferma la miglior stagione della sua carriera. Se diventano due gli Slam conquistati in carriera da Sascha, rimangono invece zero quelli nel palmarés del giovane Ben, bocciato alla sua prima apparizione su un palcoscenico così importante. Oltre a incassare la cifra record di 5 milioni e mezzo di dollari (circa 4,7 milioni di euro), Zverev ha inoltre incamerato 2000 punti molto preziosi in chiave ranking . Il numero uno occupato da Jannik Sinner è ancora distante, tuttavia il gap continua ad assottigliarsi. E la Race continua a sorridergli non poco...

Come cambia il ranking ATP

Grazie al trionfo a Flushing Meadows, Zverev si è portato a meno di 2.000 punti dal leader della classifica mondiale Sinner, che dal canto suo non ha potuto difendere i 1.300 punti della finale dello scorso anno. Il tedesco è dunque salito a quota 9.690 punti, mettendo nel mirino Jannik (attualmente ne ha 11.500). Avrà inoltre la possibilità di accorciare le distanze in occasione del torneo di Pechino, dove scarterà appena 60 punti mentre l'azzurro potrà al massimo confermare i 500 arrivati dal titolo del 2025. La vera notizia, però, è che Zverev ha sorpassato Sinner nella Race. Dopo averlo agganciato in vetta a quota 7.950 punti in virtù della finale raggiunta agli US Open, Sascha lo ha staccato di ben 700 lunghezze, issandosi a quota 8.650. Una situazione da monitorare in vista della lotta per il numero uno del mondo di fine anno: Sinner rimane favorito anche perché agevolato dalla superficie (si giocherà sull'amato indoor), ma questo Zverev non va sottovalutato.