Sinner torna in campo, chi è il giovanissimo con cui si è allenato

Jannik Sinner torna a scaldare i motori. Chiusa la parentesi al J Medical di Torino per curare la tendinopatia al ginocchio destro, infortunio che lo aveva costretto allo stop il 13 luglio all'indomani del secondo trionfo a Wimbledon, il numero uno al mondo è tornato ad allenarsi a Montecarlo. Per l'occasione ha condiviso il campo con la giovane promessa francese Hugo Jathiere , tennista del Piatti Tennis Center guidato dallo storico ex coach di Sinner, Riccardo Piatti . L'accademia ha immortalato il momento sui social esprimendo grande entusiasmo: "Una sessione speciale per Hugo al fianco di Jannik. È stato un vero piacere rivederlo in campo e condividere questo momento con lui".

Le parole di Ronaldo su Sinner

Protagonista sulle tribune dell'Arthur Ashe in occasione delle fasi finali dello US Open, anche Ronaldo ha speso bellissime parole per Sinner. "Sono innamorato del tennis. Seguo più il tennis che il calcio - ha detto il fenomeno brasiliano -. Ovviamente amo anche il calcio, è tutta la mia vita e lo seguirò per sempre, però il tennis adesso ha il mio cuore. Per il calcio italiano è una fase dura e speriamo che cambi in fretta. Invece per il tennis è una fase meravigliosa. Tanti campioni italiani fanno bene, soprattutto Sinner. Ho una simpatia e un'ammirazione incredibile per lui. Spero di vedere dal vivo una sua partita presto".