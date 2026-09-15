McEnroe boccia Zverev, l'appello a Sinner e Alcaraz dopo la finale a New York: "Per favore..."

Senza Jannik Sinner, fermato per un problema al ginocchio destro, e con un rientrante Carlos Alcaraz, che non è riuscito a spingersi oltre i quarti di finale, Alexander Zverev ha sfruttato un'altra grossa occasione per conquistare allo US Open il secondo titolo Slam della sua carriera. Nel corso del torneo, il tennista tedesco ha incrociato solo due giocatori presenti in Top 10, chiudendo nel migliore dei modi un percorso nettamente più agevole rispetto a quello che solitamente attende i vincitori di un Major. Lo stesso era accaduto anche al Roland Garros, con Zverev che in quel caso aveva beneficiato dell'assenza di Alcaraz e di un Sinner uscito di scena al secondo turno.