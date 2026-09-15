McEnroe boccia Zverev, l'appello a Sinner e Alcaraz dopo la finale a New York: "Per favore..."
Senza Jannik Sinner, fermato per un problema al ginocchio destro, e con un rientrante Carlos Alcaraz, che non è riuscito a spingersi oltre i quarti di finale, Alexander Zverev ha sfruttato un'altra grossa occasione per conquistare allo US Open il secondo titolo Slam della sua carriera. Nel corso del torneo, il tennista tedesco ha incrociato solo due giocatori presenti in Top 10, chiudendo nel migliore dei modi un percorso nettamente più agevole rispetto a quello che solitamente attende i vincitori di un Major. Lo stesso era accaduto anche al Roland Garros, con Zverev che in quel caso aveva beneficiato dell'assenza di Alcaraz e di un Sinner uscito di scena al secondo turno.
McEnroe e l'appello a Sinner e Alcaraz
Senza troppi giri di parole, durante il commento della diretta della finale tra Zverev e Shelton su ESPN, John McEnroe si è reso protagonista di un'uscita che ha fatto discutere. Al momento dei saluti, proiettandosi già verso l'inizio del primo Slam del 2027, l'Australian Open, l'ex campione americano si è lasciato sfuggire un appello quasi disperato: "Carlos e Jannik, restate in salute. Per favore", sperando che sia l'azzurro che lo spagnolo possano entrambi tornare protagonisti a livello Major a partire già da Melbourne.
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