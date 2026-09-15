"Abuso di racchetta": quanto ha dovuto pagare Sabalenka agli Us Open
L'ultimo Slam della stagione, gli Us Open di New York, che ha eletto a re e regina sia Zverev che Rybakina, porta con sé uno strascico non piacevolissimo, ma ritenuto importantissimo nel mondo tennis, quello delle violazioni all'etichetta. Così gli organizzatori di Flushing Meadows 'passano all'incasso' a torneo finito, punendo con sanzioni importanti i trasgressori del codice di condotta, per un totale di 112.500 dollari.
"Abuso di racchetta": punita Sabalenka
Sono diventate virali le immagini di Aryna Sabalenka, che rientrando negli spogliatoi, dopo essere stata sconfitta in finale da Elena Rybakina, si accanisce sulla racchetta utilizzata per il match, distruggendola e gettandola in un secchione della spazzatura. "Abuso di racchetta o attrezzatura" la motivazione della multa da 7.500 dollari per la 'tigre siberiana".
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