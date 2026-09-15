"Abuso di racchetta": quanto ha dovuto pagare Sabalenka agli Us Open

L'ultimo Slam della stagione, gli Us Open di New York, che ha eletto a re e regina sia Zverev che Rybakina, porta con sé uno strascico non piacevolissimo, ma ritenuto importantissimo nel mondo tennis, quello delle violazioni all'etichetta. Così gli organizzatori di Flushing Meadows 'passano all'incasso' a torneo finito, punendo con sanzioni importanti i trasgressori del codice di condotta, per un totale di 112.500 dollari.