L’allenatore punge Alcaraz: “Se hai 23 anni devi giocare…”

Un rientro in campo positivo per Carlos Alcaraz , che dopo quasi cinque mesi di stop per l'infortunio al polso destro ha raggiunto i quarti di finale dello US Open . Contro Ben Shelton è arrivata la sconfitta solamente al super tie-break del quinto set e nel post partita lo spagnolo si è detto comunque soddisfatto del suo percorso a Flushing Meadows . Un altro punto sul quale si è soffermato il numero tre del mondo riguarda la gestione del proprio corpo e la programmazione degli impegni. Carlos ha infatti ribadito che sceglierà con più attenzione, rispetto al passato, i tornei a cui prendere parte. Dichiarazioni che hanno scatenato la reazione del coach francese Patrick Mouratoglou .

Mouratoglou, il pensiero su Alcaraz

"Carlos ha detto che ci sono troppi tornei e che vuole concentrarsi su quelli più importanti - ha detto Mouratoglou -. Ha 23 anni e a 23 anni si gioca. Ci sono momenti in cui non ne ha voglia, lo capisco, ed è importante che affronti anche questo aspetto, perché Carlos è Carlos quando è ispirato. Quando lo è, probabilmente è il miglior giocatore del mondo, e quell’entusiasmo deve rimanere vivo per tutta la stagione. Ma ha anche bisogno di partite. Per continuare a sviluppare il suo tennis e per arrivare fisicamente pronto a uno Slam, cosa che qui non è riuscito a fare. Abbastanza partite per essere pronto, ma non così tante da arrivare svuotato. L’equilibrio è sottile e spetta a lui trovarlo".