L’ex tennista non ci sta: “Quello che fa Sabalenka mi dà proprio fastidio”

Un'altra delusione per Aryna Sabalenka , che con la sconfitta rimediata nell'ultimo atto dello US Open per mano di Elena Rybakina , ha chiuso la sua stagione senza nessun titolo Slam. La bielorussa non è riuscita a completare la tripletta a Flushing Meadows dopo i trionfi del 2024 e del 2025 e ha visto anche sfumare la prima posizione del ranking mondiale, sorpassata proprio da Rybakina. A macchiare la comunque buona prestazione di Sabalenka sono stati alcuni gesti discutibili al termine della partita, come la racchetta gettata a terra dopo il match point, per cui dovrà pagare anche una multa salata , i gli insulti al cameraman poco prima della premiazione. Un comportamento che non è piaciuto a Rennae Stubbs , ex giocatrice australiana.

Stubbs severa su Sabalenka

Ex numero uno del mondo in doppio, Stubbs non le ha mandate a dire sugli atteggiamenti di Sabalenka: "Non che io sia stata una buona perdente, ma quello che mi dà davvero fastidio, e giuro che non l'ho mai fatto, è romperere una racchetta davanti alla mia rivale prima di stringerle la mano. Questo è purtroppo successo almeno in un paio di occasioni a Sabalenka. Allo US Open, per esempio, ha rotto la racchetta davanti a Elena prima di raggiungere la rete per la stretta di mano. È una cosa davvero imbarazzante. La stessa cosa è successa quando ha perso contro Madison Keys all'Australian Open: ha letteralmente spaccato la racchetta prima di salutarla. Vai in palestra e spacca la racchetta lì. Dovresti fare del tuo meglio per non compiere gesti simili, cose che distolgono l'attenzione dalla vincitrice. Capisco che sia difficile, ma queste scene devono essere lasciate fuori dal campo".