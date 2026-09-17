Il dirigente prende tutti in contropiede sulle partite di notte: “Quale è la vostra proposta?”

"Sento molte persone dire che le partite finiscono troppo tardi. Va bene, ma qual è la loro proposta? Quando glielo chiedo non sanno cosa rispondere". Lo ha dichiarato Craig Tiley, ex CEO di Tennis Australia che da pochi mesi ha iniziato a ricoprire il ruolo di amministratore delegato della USTA. Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, ha parlato delle polemiche relative ad alcuni match dell'ultima edizione degli US Open terminati a tarda notte. L'incontro più chiacchierato è stato il quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton, che ha stabilito un record per il torneo terminando alle 3:33 del mattino, più tardi di qualsiasi altra sfida. "Non puoi controllare la durata di una partita" ha spiegato Tiley, per poi annunciare che non ci saranno cambiamenti. La sessione serale continuerà a iniziare alle 19 e offrirà due match, uno maschile e uno femminile.