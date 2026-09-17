L’ex tennista contro McEnroe: “Le parole su Zverev? Sono cose che devi dire nella tua testa”
Non erano passate inosservate le dichiarazioni di John McEnroe, al commento della finale maschile degli US Open, che dopo il successo di Alexander Zverev ai danni di Ben Shelton aveva esclamato: "Carlos e Jannik, per favore tornate". Un'uscita che aveva fatto parecchio discutere ma tutto sommato coerente con l'ex tennista statunitense, sempre molto schietto e onesto (a volte anche troppo) durante le telecronache. Fatto sta che queste sue parole non hanno fatto storcere il naso solo ad alcuni appassionati, ma anche a certi addetti ai lavori. Tra questi c'è Rennae Stubbs, ex tennista con un best ranking di numero 64 in singolare e 1 in doppio, specialità in cui ha vinto diversi Slam. In occasione dell'ultima puntata del The Rennae Stubbs Tennis Podcast non le ha mandate a dire.
Stubbs: "Non puoi dire certe cose..."
"Quando McEnroe ha pronunciato quella frase, la prima cosa che ho pensato è stata "Amico, è un po' inappropriata'. Si tratta di cose che puoi dire nella tua testa, ma non davanti a un microfono", ha detto Stubbs. C'è da dire che quella di Zverev non è stata l'unica uscita fuori luogo dell'ex numero uno al mondo, già finito nel mirino dei fan dopo il match di primo turno tra Novak Djokovic e Mariano Navone. Dopo il sorprendente successo dell'argentino, McEnroe si era lasciato scappare un "Giocherai il secondo turno sul Campo 21", invitando comunque Navone a godersi il momento e augurandogli il meglio.
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