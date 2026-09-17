Becker e la 'colpa' di Zverev: “Sinner e Alcaraz? Lui batte chi ha davanti”

Grazie al successo in finale ai danni di Ben Shelton , Alexander Zverev si è laureato campione degli US Open e ha conquistato il secondo titolo Slam della carriera. Eppure, invece di celebrare i traguardi del tedesco, si parla quasi esclusivamente del fatto che non abbia dovuto affrontare né Jannik Sinner né Carlos Alcaraz nei suoi cammini per il titolo. Il primo a sollevare questo tema era stato John McEnroe , che mentre commentava per ESPN la finale a New York aveva lanciato un appello a Sinner e Alcaraz : "Tornate, per favore". Non sono però mancate le critiche, a partire dall'ex tennista Rennae Stubbs e fino ad arrivare a un connazionale di Zverev: Boris Becker .

Becker difende Zverev

In occasione del podcast Becker-Petkovic, l'ex giocatore tedesco ha puntato il dito contro McEnroe: "Trovo certi discorsi inaccettabili. Che colpa ne ha Sascha se Sinner si è infortunato e se Alcaraz è stato fermo per quattro mesi? Lui può battere esclusivamente gli avversari dall'altra parte della rete". Becker ha poi ricordato gli importanti traguardi di Zverev: "Non solo ha vinto due Major, ma ha anche disputato tre finali consecutive e all'Australian Open aveva servito per il match nella semifinale contro Alcaraz". Infine una chiosa che assomiglia a un auspicio: "Le persone dovrebbe tributargli il rispetto che merita una volta per tutte".