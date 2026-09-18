“Zverev, una finale mediocre e basta con quei rimbalzi!”, Griekspoor va giù durissimo

"Ho trovato la partita piuttosto mediocre. Shelton ha giocato in modo molto discontinuo e ha regalato due o tre punti gratuiti a game. Si vede cosa può fare una prima finale Slam a un giocatore. Zverev non è stato eccezionale, ma ha servito davvero molto bene. Il tie-break del secondo set è stato cruciale". Parola di Tallon Griekspoor, che a poche ore dalla sfida tra Olanda e Colombia di Coppa Davis, ci è andato giù pesante sulla finale dello US Open, come riportato da "De Telegraaf". Sul successo di Zverev, l'olandese ha aggiunto: "Me lo aspettavo contro Shelton. I precedenti erano ovviamente già nettamente a favore di Zverev".