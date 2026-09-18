“Zverev, una finale mediocre e basta con quei rimbalzi!”, Griekspoor va giù durissimo
"Ho trovato la partita piuttosto mediocre. Shelton ha giocato in modo molto discontinuo e ha regalato due o tre punti gratuiti a game. Si vede cosa può fare una prima finale Slam a un giocatore. Zverev non è stato eccezionale, ma ha servito davvero molto bene. Il tie-break del secondo set è stato cruciale". Parola di Tallon Griekspoor, che a poche ore dalla sfida tra Olanda e Colombia di Coppa Davis, ci è andato giù pesante sulla finale dello US Open, come riportato da "De Telegraaf". Sul successo di Zverev, l'olandese ha aggiunto: "Me lo aspettavo contro Shelton. I precedenti erano ovviamente già nettamente a favore di Zverev".
Griekspoor durissimo su Zverev
Il numero 55 del mondo ha poi aggiunto: "C’erano altri sport in corso e faccio semplicemente fatica a guardare Zverev. Soprattutto in questo torneo, dove ha fatto rimbalzare la palla 400 volte prima di ogni servizio. È stato davvero estremo, ma evidentemente lo ha aiutato. Forse dovrei farlo anch’io". Sulle possibilità di Zverev di chiudere al numero uno del mondo, scavalcando Jannik Sinner, Griekspoor ha concluso: "Assolutamente no. Non c’è un solo capello sulla mia testa che lo pensi. Spero che tornino sia Alcaraz che Sinner entrambi a grandissimi livelli molto presto. Ma se quei due dovessero uscire di scena durante un torneo, Zverev è sempre quello che si fa sempre trovare pronto. Non mi stupirebbe affatto se chiudesse la carriera con quattro o cinque Slam".
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