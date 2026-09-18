Coppa Davis, è il weekend dei Qualifiers: su SuperTennis e SuperTennis+ in esclusiva le sfide per un posto a Bologna
Da oggi, venerdì 18 settembre, a domenica 20 settembre, SuperTennis trasmetterà in chiaro e in esclusiva tutte le sette sfide del secondo turno dei Qualifiers della Davis Cup by Generali, quelle che assegneranno gli ultimi sette posti per la fase finale di Bologna, in programma dal 24 al 29 novembre. Tutti gli incontri saranno disponibili anche integralmente su SuperTennis+.
Non è ancora la Final 8 di Bologna, ma è già tempo di Coppa Davis. Da oggi, venerdì 18 settembre, a domenica 20 settembre, SuperTennis trasmetterà in chiaro e in esclusiva tutte le sette sfide del secondo turno dei Qualifiers della Davis Cup by Generali, quelle che assegneranno gli ultimi sette posti per la fase finale di Bologna, in programma dal 24 al 29 novembre. Tutti gli incontri saranno disponibili anche integralmente su SuperTennis+.
Un weekend di grande tennis internazionale con alcuni dei protagonisti assoluti del circuito appena rientrati dall’ultimo Slam della stagione. In campo ci sarà innanzitutto Alexander Zverev, fresco vincitore degli US Open e numero 2 del mondo, chiamato a guidare la Germania nella sfida contro la Croazia. Tra i protagonisti del weekend anche Ben Shelton, numero 4 ATP e finalista a New York, impegnato con gli Stati Uniti contro la Repubblica Ceca. In campo anche Félix Auger-Aliassime, numero 5 del ranking mondiale, con il Canada contro la Francia.
Grande attesa anche per il debutto in Coppa Davis di Rafael Jódar, ventenne spagnolo protagonista di una stagione in grande ascesa, che sarà il numero 1 della Spagna nella sfida sulla terra di Santiago contro il Cile.
Il programma propone sette confronti in quattro continenti: Austria-Belgio, Corea del Sud-India, Repubblica Ceca-Stati Uniti e Canada-Francia si giocheranno venerdì 18 e sabato 19 settembre; Cile-Spagna, Germania-Croazia e Gran Bretagna-Ecuador saranno invece in programma sabato 19 e domenica 20.
Sette sfide da dentro o fuori, dunque, con una posta in palio altissima: le sette nazioni vincitrici raggiungeranno l’Italia, già qualificata di diritto in quanto Paese ospitante e campione in carica, nella Final 8 di Bologna.
Per gli appassionati italiani, l’appuntamento è su SuperTennis e SuperTennis+, con tutte le sfide dei Qualifiers trasmesse in diretta e in esclusiva.
Un weekend di grande tennis internazionale con alcuni dei protagonisti assoluti del circuito appena rientrati dall’ultimo Slam della stagione. In campo ci sarà innanzitutto Alexander Zverev, fresco vincitore degli US Open e numero 2 del mondo, chiamato a guidare la Germania nella sfida contro la Croazia. Tra i protagonisti del weekend anche Ben Shelton, numero 4 ATP e finalista a New York, impegnato con gli Stati Uniti contro la Repubblica Ceca. In campo anche Félix Auger-Aliassime, numero 5 del ranking mondiale, con il Canada contro la Francia.
Grande attesa anche per il debutto in Coppa Davis di Rafael Jódar, ventenne spagnolo protagonista di una stagione in grande ascesa, che sarà il numero 1 della Spagna nella sfida sulla terra di Santiago contro il Cile.
Il programma propone sette confronti in quattro continenti: Austria-Belgio, Corea del Sud-India, Repubblica Ceca-Stati Uniti e Canada-Francia si giocheranno venerdì 18 e sabato 19 settembre; Cile-Spagna, Germania-Croazia e Gran Bretagna-Ecuador saranno invece in programma sabato 19 e domenica 20.
Sette sfide da dentro o fuori, dunque, con una posta in palio altissima: le sette nazioni vincitrici raggiungeranno l’Italia, già qualificata di diritto in quanto Paese ospitante e campione in carica, nella Final 8 di Bologna.
Per gli appassionati italiani, l’appuntamento è su SuperTennis e SuperTennis+, con tutte le sfide dei Qualifiers trasmesse in diretta e in esclusiva.
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