“La prossima volta che trova Sinner…”. Zverev e i commenti dopo gli Us Open

Dopo essersi definitivamente sbloccato al Roland Garros , Alexander Zverev ha conquistato allo US Open il secondo titolo Slam della sua carriera. In entrambe le occasioni il numero due del mondo ha saputo sfruttare al meglo le assenze o i problemi di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , riuscendo ad imporsi in finale prima su Flavio Cobolli e poi su Ben Shelton . Due successi di grande valore, che hanno proiettato il tedesco al primo posto della Race con concrete possibilità di chiudere l'anno al numero uno della classifica mondiale.

Mouratoglou, il commento su Sinner e Zverev

Su quella che sarà una lotta a due per la vetta del ranking Atp da qui a fine stagione, si è interrogato anche il coach francese Patrick Mouratoglou. Queste le sue parole: "Zverev ha detto che, al suo rientro, Sinner sarà ancora il miglior giocatore del mondo. Conoscendo il dominio esercitato da Sinner nei suoi confronti, capisco questa affermazione. Dal punto di vista tennistico, ritengo Sinner superiore. Ciò che mi interessa è l'effetto che due titoli del Grande Slam hanno sulla mentalità di un giocatore: la vittoria infonde sicurezza nei momenti decisivi. Il loro prossimo scontro sarà di enorme importanza e, se Zverev dovesse vincere, la rivalità potrebbe cambiare radicalmente".