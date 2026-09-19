Rune, l’incubo è finito: “Un sogno”. Torna in campo e vince in Davis

A undici mesi di distanza all'infortunio al tendine d'Achille subito nel torneo di Stoccolma nell'ottobre del 2025, Holger Rune è finalmente tornato a sorridere. Il classe 2003 ha fatto il suo ritorno in campo nella sfida di Coppa Davis tra Danimarca e Bulgaria portando, davanti al proprio pubblico, un punto decisivo alla sua squadra grazie al successo ottenuto su Iliyan Radulov con il punteggio di 6-3 6-3 in poco meno di un'ora e mezza di gioco. "Ho giocato come mi ero allenato: né peggio né meglio - ha commentato al termine del match -. È stato semplicemente fantastico riuscire a scendere in campo e mettere in pratica quello su cui mi sono allenato per così tante settimane ormai. Una partita è qualcosa di diverso, ma penso di aver giocato abbastanza libero. Ho colpito bene la palla, ho servito bene e ho risposto bene. Naturalmente, all’inizio, ho dovuto abituarmi al ritmo della partita".