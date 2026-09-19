Ferrero allenatore di Sinner? Per l'ex coach di Serena Williams sarebbe un disastro: "Un aiuto ad Alcaraz..."

Dopo la fine della collaborazione con Carlos Alcaraz e dopo essersi preso praticamente un anno di pausa, Juan Carlos Ferrero ha confermato che nel 2027 tornerà in panchina . L'ex numero uno del mondo ha annunciato il suo rientro nel circuito senza però svelare chi sarà il suo prossimo allievo, dando il via ad un vero e proprio toto-nomi. Tra le ipotesi più suggestive c'è quella che vedrebbe un suo approdo nel team di Jannik Sinner . Sulla questione si è espresso Rick Macci , storico coach, tra le altre, di Serena Williams e Maria Sharapova .

L'opinione di Rick Macci

"Se Ferrero finisse per allenare o aiutare Sinner, la mia opinione sarebbe esattamente l'opposto - ha scritto sui social Macci -. Questo aiuterebbe Alcaraz più di chiunque altro se dovessero affrontarsi. A quel punto, mentalmente, Carlos scaverebbe ancora più a fondo e riuscirebbe a batterli entrambi, prima o poi. Le avversità rendono ancora più forte la grandezza. E la grandezza trova sempre una marcia in più. Gli allenatori che viaggiano ricevono in egual modo troppi elogi e troppe critiche. Chiunque può aiutare chiunque, e un punto di vista diverso a volte fa bene, purché non sia di parte. Quando Carlos è in forma, non importa cosa sappia o faccia l'avversario".