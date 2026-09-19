Ferrero allenatore di Sinner? Per l'ex coach di Serena Williams sarebbe un disastro: "Un aiuto ad Alcaraz..."
Dopo la fine della collaborazione con Carlos Alcaraz e dopo essersi preso praticamente un anno di pausa, Juan Carlos Ferrero ha confermato che nel 2027 tornerà in panchina. L'ex numero uno del mondo ha annunciato il suo rientro nel circuito senza però svelare chi sarà il suo prossimo allievo, dando il via ad un vero e proprio toto-nomi. Tra le ipotesi più suggestive c'è quella che vedrebbe un suo approdo nel team di Jannik Sinner. Sulla questione si è espresso Rick Macci, storico coach, tra le altre, di Serena Williams e Maria Sharapova.
L'opinione di Rick Macci
"Se Ferrero finisse per allenare o aiutare Sinner, la mia opinione sarebbe esattamente l'opposto - ha scritto sui social Macci -. Questo aiuterebbe Alcaraz più di chiunque altro se dovessero affrontarsi. A quel punto, mentalmente, Carlos scaverebbe ancora più a fondo e riuscirebbe a batterli entrambi, prima o poi. Le avversità rendono ancora più forte la grandezza. E la grandezza trova sempre una marcia in più. Gli allenatori che viaggiano ricevono in egual modo troppi elogi e troppe critiche. Chiunque può aiutare chiunque, e un punto di vista diverso a volte fa bene, purché non sia di parte. Quando Carlos è in forma, non importa cosa sappia o faccia l'avversario".
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