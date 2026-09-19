Fonseca torna a vincere in Coppa Davis per il Brasile e scoppia a piangere: "È stata un'annata dura"

Dopo aver dovuto rinunciare agli US Open per il problema all'addome che lo aveva costretto a ritirarsi già al Masters 1000 di Cincinnati, Joao Fonseca ha ritrovato la vittoria in Coppa Davis. Il tennista brasiliano ha regalato il punto del 2-0 alla sua squadra nella sfida con la Svizzera battendo Dominic Stricker con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Un successo importante arrivato davanti al pubblico di casa che ha fatto scoppiare in lacrime il giovane Fonseca, che nel post partita ha rilevato i momenti difficili con i quali ha dovuto fare i conti.