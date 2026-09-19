Fonseca torna a vincere in Coppa Davis per il Brasile e scoppia a piangere: "È stata un'annata dura"
Dopo aver dovuto rinunciare agli US Open per il problema all'addome che lo aveva costretto a ritirarsi già al Masters 1000 di Cincinnati, Joao Fonseca ha ritrovato la vittoria in Coppa Davis. Il tennista brasiliano ha regalato il punto del 2-0 alla sua squadra nella sfida con la Svizzera battendo Dominic Stricker con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Un successo importante arrivato davanti al pubblico di casa che ha fatto scoppiare in lacrime il giovane Fonseca, che nel post partita ha rilevato i momenti difficili con i quali ha dovuto fare i conti.
La rivelazione di Fonseca
“È stato un anno difficile. Ho sofferto per gli infortuni e per la mancanza di fiducia. Non ero neanche sicuro di farcela a scendere in campo, ma alla maglia del Brasile non si può dire di no", le parole del brasiliano nell'intervista in campo davanti gli occhi di uno dei suoi più grandi idoli d'infanzia, Gustavo “Guga” Kuerten, presente sugli spalti per sostenere il Brasile.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS