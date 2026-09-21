Camila Giorgi è diventata mamma: è nato Magnus Vangelis, l’annuncio sui social

Camila Giorgi è diventata mamma. Lo ha annunciato lei stessa con una storia pubblicata su Instagram, in cui ha condiviso uno scatto del neonato che ha dato alla luce. Il piccolo si chiama Magnus Vangelis Presutti ed è nato sabato 19 settembre: è il primogenito della coppia formata dall'ex tennista italiana e dall'ex giocatore e allenatore argentino Andreas Ignacio Pasutti. I due sono convolati a nozze a Buenos Aires lo scorso 26 febbraio, pochi giorni dopo aver comunicato che sarebbero diventati genitori. A proposito di piani per il futuro, Giorgi aveva espresso il suo desiderio di tornare nel circuito WTA una volta diventata mamma. Chiaramente ora i pensieri sono tutti per il bimbo, ma chissà che nei prossimi mesi non possa riprendere ad allenarsi in vista di un rientro tra le professioniste.