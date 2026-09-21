Camila Giorgi è diventata mamma: è nato Magnus Vangelis, l’annuncio sui social
Camila Giorgi è diventata mamma. Lo ha annunciato lei stessa con una storia pubblicata su Instagram, in cui ha condiviso uno scatto del neonato che ha dato alla luce. Il piccolo si chiama Magnus Vangelis Presutti ed è nato sabato 19 settembre: è il primogenito della coppia formata dall'ex tennista italiana e dall'ex giocatore e allenatore argentino Andreas Ignacio Pasutti. I due sono convolati a nozze a Buenos Aires lo scorso 26 febbraio, pochi giorni dopo aver comunicato che sarebbero diventati genitori. A proposito di piani per il futuro, Giorgi aveva espresso il suo desiderio di tornare nel circuito WTA una volta diventata mamma. Chiaramente ora i pensieri sono tutti per il bimbo, ma chissà che nei prossimi mesi non possa riprendere ad allenarsi in vista di un rientro tra le professioniste.
Giorgi, rientro nel tour nel 2027?
Dalla sua parte la maceratese ha l'età, dovendo compiere 35 anni a dicembre ed essendo dunque ancora relativamente giovane. Allo stesso tempo, sarà stata lontano dal tour per almeno tre anni poiché il suo ultimo match ufficiale risale al 23 marzo 2024, quando fu sconfitta da Iga Swiatek nel WTA 1000 di Miami. Dopo poche settimane decise di ritirarsi, peraltro senza annunciarlo, tanto che il mondo del tennis ne venne a conoscenza notando il suo nome sul sito dell'ITIA tra i giocatori ritirati. Tuttavia lo scorso anno ha rivelato di voler tornare in campo nel 2027 e già durante la gravidanza aveva condiviso alcuni filmati in cui si allenava con la racchetta in mano. Per forza di cose non sarà un rientro facile, ma allo stesso tempo molte altre giocatrici hanno già dimostrato che essere mamma non impedisce di essere anche una tennista di successo.
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