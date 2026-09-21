Zverev show, disastro Ben Shelton, Jodar domina. Ecco le sette sfidanti dell'Italia in Coppa Davis
Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Gran Bretagna, Austria e Canada. Saranno queste le avversarie dell’Italia nelle Davis Cup Finals in programma dal 24 al 29 novembre a Bologna. Gli azzurri, che cercheranno uno storico quarto successo di fila, si troveranno di fronte Nazionali molto attrezzate nonché top player pronti a grandi sfide.
Zverev al top, male Ben Shelton
I due finalisti del recente US Open hanno partecipato, con alterne fortune, ai match di “qualifiers” di Coppa Davis. Alexander Zverev ha guidato la Germania al successo 3-1 contro la Croazia dei giovani (e forti) Dodig e Prizmic. Ieri, in particolare, Sascha ha palesato il proprio ottimo stato di fiducia giocando un match di altissimo livello. Nulla da fare per Ben Shelton, che nonostante il tour de force (da New York a Praga) ha dovuto cedere in due match combattuti sia con Lehecka che con Mensik. Proprio la Repubblica Ceca sarà, come di consueto, una delle compagini da battere a Bologna.
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