Zverev show, disastro Ben Shelton, Jodar domina. Ecco le sette sfidanti dell'Italia in Coppa Davis

Zverev al top, male Ben Shelton

I due finalisti del recente US Open hanno partecipato, con alterne fortune, ai match di “qualifiers” di Coppa Davis. Alexander Zverev ha guidato la Germania al successo 3-1 contro la Croazia dei giovani (e forti) Dodig e Prizmic. Ieri, in particolare, Sascha ha palesato il proprio ottimo stato di fiducia giocando un match di altissimo livello. Nulla da fare per Ben Shelton, che nonostante il tour de force (da New York a Praga) ha dovuto cedere in due match combattuti sia con Lehecka che con Mensik. Proprio la Repubblica Ceca sarà, come di consueto, una delle compagini da battere a Bologna.