Il Six Kings Slam con Sinner e Alcaraz potrebbe essere a rischio per la guerra Usa-Iran

Manca esattamente un mese al Six Kings Slam , ricca esibizione di scena a Riyadh - capitale dell'Arabia Saudita - con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tra i principali protagonisti, eppure l'evento non è mai stato così a rischio. Programmato dal 21 al 24 ottobre, la terza edizione è minacciata dalla delicata situazione in Medio Oriente e in particolare dalla guerra tra Stati Uniti e Iran che dura ormai da diversi mesi. Ne sa qualcosa proprio il mondo del tennis dato che nel mese di febbraio alcuni giocatori impegnati nell'ATP 500 di Dubai rimasero bloccati nel paese al punto che persino l'ATP si attivò affinché riuscissero a recarsi a Indian Wells (oppure a casa) in sicurezza. Inoltre, già svariati eventi previsti in quell'area geografica nel 2026 sono stati cancellati , tra cui il Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula 1, in programma a Jeddah.

Sinner cerca il tris

Giunto alla terza edizione, il Six Kings Slam mette in palio un maxi-montepremi di 6.5 milioni di dollari. Entrambe le edizioni disputate finora sono state vinte da Jannik Sinner, il quale andrà dunque a caccia del tris. La sua partecipazione non dovrebbe essere a rischio, tuttavia intorno alle sue condizioni aleggia ancora un alone di incertezza, avendo saltato per intero la trasferta sul cemento nordamericano. Delle risposte arriveranno dalla tournée asiatica, in cui l'azzurro è iscritto ai tornei di Pechino e Shanghai. Oltre a lui e Alcaraz, gli altri quattro tennisti attesi a Riyadh sono Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Alex de Minaur, vale a dire il meglio di ciò che il tennis può attualmente offrire. Chiaramente quando si parla di conflitti lo sport passa in secondo piano, ma la speranza è che il Six Kings Slam possa disputarsi proprio perché vorrebbe dire che la situazione sarebbe sotto controllo e non si correrebbero rischi in termini di sicurezza.