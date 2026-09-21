Zverev attacca il nuovo format della Coppa Davis: "E storia, non una questione di soldi"

Zverev al veleno: "Bologna non è vera Davis: conta lo spirito, non i soldi"

Il tedesco ha esaltato il calore del pubblico in casa ma ha espresso perplessità, per usare un eufemismo, in merito alla fase finale in programma a Bologna. "La Coppa Davis qui davanti ai nostri tifosi è stata incredibile, per me il torneo è proprio questo. Quello che vedremo a Bologna non ha nulla a che vedere con la Davis: lo spirito sta nelle sfide in casa e trasferta, nel viaggiare e giocare davanti ad un pubblico avversario rappresentando il proprio Paese". Il tedesco ha poi conslcuso con un messaggio diretto agli organizzatori: "Non tutti i tornei devono ruotare attorno al denaro. La Coppa Davis è storia, non soldi". Dura critica da parte del secondo classificato nel mondo circa un torneo che lo vedrà impegnato in rappresentanza della Germania assieme ad Hanfman, Altmaier, Krawietz, Puetze e Kohlmann.