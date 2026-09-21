Zverev attacca il nuovo format della Coppa Davis: "E storia, non una questione di soldi"
Dopo aver trascinato la Germania alla qualificazione per le Final 8 superando la Croazia ad Halle, Alexander Zverev è tornato a criticare duramente la formula attuale della Coppa Davis. Nonostante la soddisfazione per il passaggio del turno, il numero due della classifica ATP ha ribadito la sua posizione sul nuovo format del torneo, a suo avviso lontano dalla tradizione della competizione.
Zverev al veleno: "Bologna non è vera Davis: conta lo spirito, non i soldi"
Il tedesco ha esaltato il calore del pubblico in casa ma ha espresso perplessità, per usare un eufemismo, in merito alla fase finale in programma a Bologna. "La Coppa Davis qui davanti ai nostri tifosi è stata incredibile, per me il torneo è proprio questo. Quello che vedremo a Bologna non ha nulla a che vedere con la Davis: lo spirito sta nelle sfide in casa e trasferta, nel viaggiare e giocare davanti ad un pubblico avversario rappresentando il proprio Paese". Il tedesco ha poi conslcuso con un messaggio diretto agli organizzatori: "Non tutti i tornei devono ruotare attorno al denaro. La Coppa Davis è storia, non soldi". Dura critica da parte del secondo classificato nel mondo circa un torneo che lo vedrà impegnato in rappresentanza della Germania assieme ad Hanfman, Altmaier, Krawietz, Puetze e Kohlmann.
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