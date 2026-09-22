Dopo Alcaraz e Sinner anche Fonseca dice basta: salterà i tornei asiatici. Il tennis ha un problema serio

Joao Fonseca non prenderà parte allo swing asiatico . Lo ha annunciato lui stesso con un post sui social, spiegando di non aver ancora recuperato dall' infortunio all'addome che l'aveva costretto a saltare gli US Open. A dir la verità era già stata sorprendente la sua presenza in Coppa Davis, caratterizzata da una vittoria in rimonta contro Dominic Stricker al termine della quale era scoppiato in lacrime . Evidentemente non era al 100%, ma aveva comunque voluto stringere i denti per giocare davanti al suo pubblico. Non volerà invece in Asia, dove avrebbe dovuto prendere parte all'ATP 500 di Tokyo e al Masters 1000 di Shanghai . Si conferma condizionato dagli infortuni il 2026 di Fonseca, che ha alternato ottimi risultati (su tutti il successo contro Novak Djokovic a Parigi ) a tante pause.

Il post di Fonseca sui social

"Ciao a tutti. Volevo condividere qualcosa con voi. Il 2026 è stato un anno molto difficile per me. Oltre alle normali esigenze della mia professione, una serie di infortuni mi ha costretto a saltare tornei importanti e a non poter giocare come avrei voluto. So che fa parte della vita di un atleta, ma resta comunque frustrante. Ho fatto di tutto per rientrare e rappresentare il Brasile in Coppa Davis, ma ho ancora bisogno di tempo. Mi sono confrontato a lungo con il mio team e siamo giunti alla conclusione che la decisione migliore, al momento, sia ascoltare il mio corpo, concedere una pausa a mente e fisico e saltare la trasferta asiatica. Grazie mille a tutti per il sostegno. A presto!"

Il tennis ha un problema?

Quello di Fonseca non è un caso isolato, anzi il 2026 è stato un anno complicato dal punto di vista fisico per tanti giocatori, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz su tutti. L'azzurro ha disputato il suo ultimo match a Wimbledon, oltre due mesi fa, ed è alle prese con un infortunio al ginocchio destro che mette a rischio la sua presenza a Pechino e Shanghai, dopo averlo costretto a saltare per intero la tournée sul cemento nordamericano. Lo spagnolo è invece rimasto ai box per quattro mesi e mezzo a causa di un infortunio al polso destro, rinunciando a tanti eventi importanti tra cui due Slam, il Roland Garros e Wimbledon. Tutto ciò fa inevitabilmente sorgere una domanda: gli organi di governo del tennis stanno facendo tutto il possibile per tutelare la salute dei giocatori, che dovrebbe essere la priorità? Chiaramente l'aspetto economico avrà sempre un certo peso nelle decisioni da prendere, tuttavia continuando su questa strada - vale a dire aumentando i tornei e diminuendo il riposo - c'è il rischio che a essere premiati siano i migliori atleti piuttosto che i migliori tennisti.