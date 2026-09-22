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Sorteggio Coppa Davis diretta: l'Italia scopre le sue avversarie e aspetta Sinner LIVE

A Bologna si definisce il tabellone delle Finals, in programma dal 24 al 29 novembre: tutti i dettagli
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2 min

Pubblicato il 22.09.2026, 10:57

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È il giorno del sorteggio della Coppa Davis 2026. Oggi, a partire dalle ore 12, a Bologna verrà definito il tabellone delle Finals, in programma nel capoluogo emiliano dal 24 al 29 novembre. Le otto Nazionali qualificate scopriranno così il proprio cammino verso la conquista della mitica Insalatiera. Ogni sfida sarà composta da due singolari e, se necessario, dal doppio decisivo: la prima squadra a conquistare due incontri accederà al turno successivo. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

E meno male che criticavano Sinner per il suo stop (infortuni tennisti +25%)
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11:00

Tra poco il sorteggio per la Coppa Davis

Tutto pronto per il sorteggio delle Finals di Coppa Davis 2026. Oggi, a partire dalle ore 12, a Bologna le otto Nazionali qualificate conosceranno il proprio destino e le avversarie da affrontare nella corsa alla mitica Insalatiera. Le Finals si giocheranno proprio nel capoluogo emiliano dal 24 al 29 novembre, quando verrà incoronata la nuova regina del tennis mondiale a squadre.

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