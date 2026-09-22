Sorteggio Coppa Davis diretta: l'Italia scopre le sue avversarie e aspetta Sinner LIVE
È il giorno del sorteggio della Coppa Davis 2026. Oggi, a partire dalle ore 12, a Bologna verrà definito il tabellone delle Finals, in programma nel capoluogo emiliano dal 24 al 29 novembre. Le otto Nazionali qualificate scopriranno così il proprio cammino verso la conquista della mitica Insalatiera. Ogni sfida sarà composta da due singolari e, se necessario, dal doppio decisivo: la prima squadra a conquistare due incontri accederà al turno successivo. Tutti gli aggiornamenti in diretta.
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Tra poco il sorteggio per la Coppa Davis
Tutto pronto per il sorteggio delle Finals di Coppa Davis 2026. Oggi, a partire dalle ore 12, a Bologna le otto Nazionali qualificate conosceranno il proprio destino e le avversarie da affrontare nella corsa alla mitica Insalatiera. Le Finals si giocheranno proprio nel capoluogo emiliano dal 24 al 29 novembre, quando verrà incoronata la nuova regina del tennis mondiale a squadre.
Bologna
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