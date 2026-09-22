Sorteggio Coppa Davis diretta: l'Italia scopre le sue avversarie e aspetta Sinner LIVE

È il giorno del sorteggio della Coppa Davis 2026. Oggi, a partire dalle ore 12, a Bologna verrà definito il tabellone delle Finals, in programma nel capoluogo emiliano dal 24 al 29 novembre. Le otto Nazionali qualificate scopriranno così il proprio cammino verso la conquista della mitica Insalatiera. Ogni sfida sarà composta da due singolari e, se necessario, dal doppio decisivo: la prima squadra a conquistare due incontri accederà al turno successivo. Tutti gli aggiornamenti in diretta.